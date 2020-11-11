Через COVID-19 понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності, – ООН про Україну
Через пандемію коронавірусу суттєво збідніють понад 9 мільйонів українців. За час пандемії у понад 40% сімей роботу втратила хоча б одна людина.
Від березня понад 80% домогосподарств втратили свій дохід. Про це повідомила пресслужба Управління ООН з координації гуманітарних справ (UN OCHA) в Україні.
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За даними нещодавнього дослідження ООН, через пандемію COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, збільшилася кількість домогосподарств, які мають борги.
- До початку пандемії борги мали 11% відсотків домогосподарств.
- Станом на жовтень 2020 року – 15% домогосподарств.
Що відомо про коронавірус в Україні
- За добу 10 листопада у країні зафіксували 10 611 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість заражених в Україні наразі становить 489 808 людей.
- 11 листопада Кабмін скасував в Україні адаптивний карантин. Відтепер у країні діє загальнонаціональний карантин та карантин вихідного дня.
- Українські підприємці занепокоєні посиленням карантину. Вони бояться, що це може знищити їхній бізнес.
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