Через пандемію коронавірусу суттєво збідніють понад 9 мільйонів українців. За час пандемії у понад 40% сімей роботу втратила хоча б одна людина.

Від березня понад 80% домогосподарств втратили свій дохід. Про це повідомила пресслужба Управління ООН з координації гуманітарних справ (UN OCHA) в Україні.

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За даними нещодавнього дослідження ООН, через пандемію COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, збільшилася кількість домогосподарств, які мають борги.

До початку пандемії борги мали 11% відсотків домогосподарств.

Станом на жовтень 2020 року – 15% домогосподарств.

Що відомо про коронавірус в Україні