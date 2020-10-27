Через погіршення ситуації з коронавірусом Росія з 28 жовтня посилить карантин. Жителів країни зобов'язали носити захисні маски в місцях масового перебування, зокрема, у транспорті, на парковках і в ліфтах.

У Росії також заборонять проводити розважальні заходи. Про це інформують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Зверніть увагу "Трупи всюди": російський морг завалений померлими від коронавірусу – відео 18+ Які ще карантинні заходи запровадять у Росії Закладам громадського харчування заборонили працювати з 23:00 до 6:00.

Комунальникам доручили посилити дезінфекцію громадського транспорту. Окрім того, посилену дезінфекцію мають проводити у таксі та місцях масового перебування людей (торгових центрах, кафе, ресторанах, кінотеатрах та інших).

Росспоживнагляд також вирішив тестувати не менше 150 людей на 100 тисяч населення. Що відомо про коронавірус у Росії Від початку пандемії COVID-19 у Росії зафіксовано понад 1,5 мільйона заражених коронавірусом. Одужали – 1,15 мільйона. Померли – понад 26 тисяч людей.

За добу 26 жовтня у країні виявили 17 347 нових заражених.

Найбільше хворих зафіксовано у Москві та Петербурзі.

Російські епідеміологи заявили, що пандемія у країні триватиме щонайменше до літа 2021 року.