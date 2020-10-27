Маски навіть у ліфті: через COVID-19 у Росії посилять карантин
Через погіршення ситуації з коронавірусом Росія з 28 жовтня посилить карантин. Жителів країни зобов'язали носити захисні маски в місцях масового перебування, зокрема, у транспорті, на парковках і в ліфтах.
У Росії також заборонять проводити розважальні заходи. Про це інформують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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Які ще карантинні заходи запровадять у Росії
- Закладам громадського харчування заборонили працювати з 23:00 до 6:00.
- Комунальникам доручили посилити дезінфекцію громадського транспорту. Окрім того, посилену дезінфекцію мають проводити у таксі та місцях масового перебування людей (торгових центрах, кафе, ресторанах, кінотеатрах та інших).
- Росспоживнагляд також вирішив тестувати не менше 150 людей на 100 тисяч населення.
Що відомо про коронавірус у Росії
- Від початку пандемії COVID-19 у Росії зафіксовано понад 1,5 мільйона заражених коронавірусом. Одужали – 1,15 мільйона. Померли – понад 26 тисяч людей.
- За добу 26 жовтня у країні виявили 17 347 нових заражених.
- Найбільше хворих зафіксовано у Москві та Петербурзі.
- Російські епідеміологи заявили, що пандемія у країні триватиме щонайменше до літа 2021 року.