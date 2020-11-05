Верховна Рада не розглядатиме цього пленарного тижня законопроєкт щодо відновлення електронного декларування, яке скасував КСУ. Причина – нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський вніс на розгляд альтернативний документ.

Рада перенесла розгляд законопроєкту щодо КСУ: що відомо

Як під час засідання 5 листопада зауважив спікер Ради Дмитро Разумков, в понеділок, 2 листопада, майже всі депутатські фракції та групи досягли єдиної позиції щодо його проєкту закону про відновлення е-декларування (один із авторів документу – Дмитро Размуков – 24 канал). За його словами, підписалися під цим законопроєктом 126 народних обранців, передає 24 канал.

До теми На засіданні Ради намагаються вирішити ситуацію з КСУ: варіанти законопроєктів

Але з незрозумілих для мене причин напередодні, 4 листопада, один із наших колег Олександр Дубінський вніс альтернативний проєкт закону під №4304-1. Сталося це після того, як нардепи розглянули попередній документ на комітеті та досягли єдиної позиції винести його на розгляд у залі Ради 5 числа,

– зауважив очільник парламенту.

Окрім цього, додав Разумков, профільний комітет розглянув його законопроєкт і запропонував Раді взяти за основу та в цілому.

"Я не буду коментувати цю дію. Але ви знаєте, що Верховна Рада не порушує закон. Ми сьогодні не можемо розглянути цей закон, тому ще немає висновку комітету", – зазначив спікер.

Далі він запропонував депутатам скоротити терміни та розглянути цей законопроєкт наступного пленарного тижня – з 17 по 20 листопада. За словами голови ВР, розглянути його законопроєкт мають із іншим пакетом документів, "що є важливими задля врегулювання кризи". Опісля депутати проголосували за скорочення термінів.

Зверніть увагу КСУ "знесе" законопроєкт Разумкова після прийняття, – Шабунін

Що відомо про законопроєкт Разумкова

Він є спрямованим на усунення стану правової невизначеності, що виник через рішення Конституційного Суду.

Законопроєкт передбачає відновлення низки пунктів закону "Про запобігання корупції", а також Кримінального кодексу України.

Ухвалення цього законопроєкту як закону забезпечить виконання рішення Конституційного Суду України, врегулює роботу Національного агентства із запобігання корупції, створить належні умови для законодавчого забезпечення дотримання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері запобігання корупції.

Докладніше Разумков вніс до Ради альтернативний законопроєкт через рішення КСУ: текст

Що цьому передувало

27 жовтня 2020 року КСУ скасував антикорупційну реформу. Зокрема, положення про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК. Через це останні заблокували доступ до електронного реєстру .

. Згодом Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду, на якому розпорядилися відновити вільний доступ до е-декларацій. Після чого реєстр відкрили.

Крім того, президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Він пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та позбавити його правових наслідків. Водночас у документі передбачено звільнення суддів КСУ.

Вже відомо, що рішення КСУ матиме дуже негативні наслідки для України. Зокрема, це може призвести до втрати безвізу та зупинити отримання чергового траншу від МВФ. У ЄС вже заявили, воно суперечить усім європейським цінностям.

Докладніше про скандал навколо рішення Конституційного Суду про декларування – читайте у матеріалах 24 каналу.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу