Через Дубінського Рада відклала розгляд законопроєктів про Конституційний Суд
Верховна Рада не розглядатиме цього пленарного тижня законопроєкт щодо відновлення електронного декларування, яке скасував КСУ. Причина – нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський вніс на розгляд альтернативний документ.
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Як під час засідання 5 листопада зауважив спікер Ради Дмитро Разумков, в понеділок, 2 листопада, майже всі депутатські фракції та групи досягли єдиної позиції щодо його проєкту закону про відновлення е-декларування (один із авторів документу – Дмитро Размуков – 24 канал). За його словами, підписалися під цим законопроєктом 126 народних обранців, передає 24 канал.
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Але з незрозумілих для мене причин напередодні, 4 листопада, один із наших колег Олександр Дубінський вніс альтернативний проєкт закону під №4304-1. Сталося це після того, як нардепи розглянули попередній документ на комітеті та досягли єдиної позиції винести його на розгляд у залі Ради 5 числа,
– зауважив очільник парламенту.
Окрім цього, додав Разумков, профільний комітет розглянув його законопроєкт і запропонував Раді взяти за основу та в цілому.
"Я не буду коментувати цю дію. Але ви знаєте, що Верховна Рада не порушує закон. Ми сьогодні не можемо розглянути цей закон, тому ще немає висновку комітету", – зазначив спікер.
Далі він запропонував депутатам скоротити терміни та розглянути цей законопроєкт наступного пленарного тижня – з 17 по 20 листопада. За словами голови ВР, розглянути його законопроєкт мають із іншим пакетом документів, "що є важливими задля врегулювання кризи". Опісля депутати проголосували за скорочення термінів.
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Що відомо про законопроєкт Разумкова
- Він є спрямованим на усунення стану правової невизначеності, що виник через рішення Конституційного Суду.
- Законопроєкт передбачає відновлення низки пунктів закону "Про запобігання корупції", а також Кримінального кодексу України.
- Ухвалення цього законопроєкту як закону забезпечить виконання рішення Конституційного Суду України, врегулює роботу Національного агентства із запобігання корупції, створить належні умови для законодавчого забезпечення дотримання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері запобігання корупції.
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Що цьому передувало
- 27 жовтня 2020 року КСУ скасував антикорупційну реформу. Зокрема, положення про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК. Через це останні заблокували доступ до електронного реєстру.
- Згодом Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду, на якому розпорядилися відновити вільний доступ до е-декларацій. Після чого реєстр відкрили.
- Крім того, президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Він пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та позбавити його правових наслідків. Водночас у документі передбачено звільнення суддів КСУ.
- Вже відомо, що рішення КСУ матиме дуже негативні наслідки для України. Зокрема, це може призвести до втрати безвізу та зупинити отримання чергового траншу від МВФ. У ЄС вже заявили, воно суперечить усім європейським цінностям.
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