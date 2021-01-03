На Рівненщині та в Одесі через новорічні салюти загинуло понад десяток птахів. Відзняті кадри жахнули мережу.

Дубно

На відео з міста Дубно видно, що на одному місці лежить багато мертвих ворон. Відповідні кадри опублікував паблік "Типове Дубно" в інстаграмі.

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Птахи та тварини не витримують стресу та гинуть від переляку, пернаті дезорієнтуються та потрапляють у дерева, будинки та високовольтні проводи.

Одеса

Кадри загиблих птахів відзняли і на одному із одеських пляжів, де запускали святкові салюти біля моря. Окрім цього, на фото видно й мертву собаку.

Якого лиха наробили феєрверки у 2021 році

В Римі сотні птахів загинули через масові запуски феєрверків у новорічну ніч. Місцеві жителі поділились жахаючими кадрами наслідків.

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В російському місті Сочі через феєрверки здійнялася лісова пожежа .

​Чому варто відмовитись від феєрверків

З 2014 року українців закликають відмовитись від використання феєрверків, адже ці звуки дуже нагадують вибухи у зоні бойових дій. Тому поки в Україні триває війна, на мирній території необхідно відмовитись від салютів.

Окрім цього, люди не дотримуються елементарних правил безпеки, до прикладу, запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будівель.