Введення карантину вихідного дня призведе до різкого спаду виторгу закладів громадського харчування. Так, ресторани та бари почнуть працювати у збиток.

На суботу та неділю припадає основна частина виторгу закладів громадського харчування. Про це йдеться в дослідженні компанії по автоматизації кафе і ресторанів Poster.

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Скільки грошей заробляють заклади харчування на вихідних:

ресторани – в середньому 41% від свого тижневого обороту;

бари – 40%;

піцерії і кальянні – 35%;

фастфуд – 31%;

кондитерські – 30%;

кафе – 27%;

пекарні – 25%.

На думку опитаних рестораторів, карантин вихідного дня призведе до збитковості абсолютно всіх ресторанів, скорочень персоналу та навіть закриття. Крім того, заборона роботи на вихідних зламає весь виробничий процес.

Заготівельний процес у ресторані іноді займає 2 – 3 дні. Тобто не ясно, куди подіти заготовки перед вихідними, і як потрібно працювати, щоб вранці в понеділок все меню було готовим,

– зазначив ресторатор Денис Жаткін.

За його словами, для багатьох закладів карантин вихідного дня – "квиток в один кінець".

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