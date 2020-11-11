Через карантин вихідного дня ресторатори втратять майже половину виторгу, – дослідження
Введення карантину вихідного дня призведе до різкого спаду виторгу закладів громадського харчування. Так, ресторани та бари почнуть працювати у збиток.
На суботу та неділю припадає основна частина виторгу закладів громадського харчування. Про це йдеться в дослідженні компанії по автоматизації кафе і ресторанів Poster.
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Скільки грошей заробляють заклади харчування на вихідних:
- ресторани – в середньому 41% від свого тижневого обороту;
- бари – 40%;
- піцерії і кальянні – 35%;
- фастфуд – 31%;
- кондитерські – 30%;
- кафе – 27%;
- пекарні – 25%.
На думку опитаних рестораторів, карантин вихідного дня призведе до збитковості абсолютно всіх ресторанів, скорочень персоналу та навіть закриття. Крім того, заборона роботи на вихідних зламає весь виробничий процес.
Заготівельний процес у ресторані іноді займає 2 – 3 дні. Тобто не ясно, куди подіти заготовки перед вихідними, і як потрібно працювати, щоб вранці в понеділок все меню було готовим,
– зазначив ресторатор Денис Жаткін.
За його словами, для багатьох закладів карантин вихідного дня – "квиток в один кінець".
Карантин вихідного дня: що передбачає
- заборону діяльності закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення (окрім тих, що виконують соціальні функції);
- працювати можна лише аптекам, продуктовим магазинам, АЗС та фінзаклади для населення;
- обмеження почнуть діяти вже 14 – 15 листопада та триватимуть три тижні.
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