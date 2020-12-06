Президент Мексики Андрес Обрадор закликав громадян цього року утриматися від звичних святкувань Різдва. Зокрема, мексиканський лідер закликає не обмінюватися подарунками й не влаштовувати святкувань з сім'єю.

У своєму зверненні до громадян Андрес Обрадор закликав діяти з повною відповідальністю в період грудня. Його цитує видання El Economista.

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Давайте відкладемо різдвяні подарунки на інший час. Пам'ятайте: увагу надають і проявляють, а не купують,

– наголосив мексиканський лідер.

Він закликав громадян до низки самообмежень. Зокрема, відмовитися від святкувань з друзями й сім'єю. З рідними Обрадор радить спілкуватися через відеозв'язок.

Андрес Обрадор наголосив, що потрібно цінувати життя своїх близьких і заявив, що влада не продовжуватиме локдаун й очікує прояв особистої відповідальності кожного мексиканця.

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