У Мексиці через коронавірус хочуть "скасувати Різдво"
Президент Мексики Андрес Обрадор закликав громадян цього року утриматися від звичних святкувань Різдва. Зокрема, мексиканський лідер закликає не обмінюватися подарунками й не влаштовувати святкувань з сім'єю.
У своєму зверненні до громадян Андрес Обрадор закликав діяти з повною відповідальністю в період грудня. Його цитує видання El Economista.
Цікаво Миколай на самоізоляції: головну ялинку країни засвітить голограма Святого
Давайте відкладемо різдвяні подарунки на інший час. Пам'ятайте: увагу надають і проявляють, а не купують,
– наголосив мексиканський лідер.
Він закликав громадян до низки самообмежень. Зокрема, відмовитися від святкувань з друзями й сім'єю. З рідними Обрадор радить спілкуватися через відеозв'язок.
Андрес Обрадор наголосив, що потрібно цінувати життя своїх близьких і заявив, що влада не продовжуватиме локдаун й очікує прояв особистої відповідальності кожного мексиканця.
Коротко про коронавірус у Мексиці:
- За темпами поширення хвороби Мексика розташувалася на 12 місці у світі. Тут на коронавірус захворіли вже понад 1 мільйон 150 тисяч людей.
- Трохи більше як 850 тисяч хворих вже одужали, але хвороба забрала життя 108 тисяч 863 мексиканців.
Поділитися новиною