Уряд Туреччини ввів заборону на куріння у людних місцях через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус. Все для того, щоб люди на вулиці не опускали захисні маски з обличчя.

Відповідне рішення у Туреччині прийняли 12 листопада. Про це повідомили у пресслужбі міністерства внутрішніх справ держави.

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Щоб забезпечити постійне і правильне носіння масок, з 12 листопада буде запроваджена заборона на куріння на вулиці, проспектах, площах та зупинках громадського транспорту,

– йдеться у повідомленні міністерства.

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Раніше міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа закликав людей носити захисні маски правильно і дотримуватися соціальної дистанції.

"Я всього лише прошу вас зробити те, що ви можете. Більше нічого", – сказав Коджа.

Наразі ресторани, кафе, басейни і кінотеатри у Туреччині працюють до 22:00.

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