Через коронавірус у Туреччині заборонили курити на вулиці
Уряд Туреччини ввів заборону на куріння у людних місцях через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус. Все для того, щоб люди на вулиці не опускали захисні маски з обличчя.
Відповідне рішення у Туреччині прийняли 12 листопада. Про це повідомили у пресслужбі міністерства внутрішніх справ держави.
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Щоб забезпечити постійне і правильне носіння масок, з 12 листопада буде запроваджена заборона на куріння на вулиці, проспектах, площах та зупинках громадського транспорту,
– йдеться у повідомленні міністерства.
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Раніше міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа закликав людей носити захисні маски правильно і дотримуватися соціальної дистанції.
"Я всього лише прошу вас зробити те, що ви можете. Більше нічого", – сказав Коджа.
Наразі ресторани, кафе, басейни і кінотеатри у Туреччині працюють до 22:00.
Скільки хворих у ТуреччиніКоронавірусом у Туреччині інфікувалися понад 402 тисячі людей. З них більше ніж 344 тисячі вже одужали. За період пандемії від COVID-19 померли 11 145 заражених. Наразі у Туреччині хворіють понад 46 тисяч людей.
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