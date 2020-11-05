Через мутацію COVID-19 у Данії знищать понад 15 мільйонів норок
Данія, найбільший у світі виробник хутра з норки, заявила, що знищить всіх норок у країні. Це зроблять через те, що на фермах виявили нову мутаційну версію COVID-19, яка поширилася на людей.
Коронавірус-мутант вже підтвердили у 12 осіб. Про це повідомляє The Local.
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Що за інфекція
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначив, що у норок виявили мутовану коронавірусну інфекцію:
- вона поширюється на людей;
- ослаблює здатність організму до виробництва антитіл.
Скільки норок доведеться знищити
Поліція Данії підрахувала, що доведеться знищити від 15 до 17 мільйонів тварин.
Мутація може створити ризик, що майбутні вакцини від COVID-19 не працюватимуть належним чином. Тож необхідно ліквідувати усіх норок,
– ствердив прем'єр-міністр.
Уряд країни застерігає: якщо не знищити норок, то новий різновид інфекції може розповсюдитися по всьому світу.
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