Данія, найбільший у світі виробник хутра з норки, заявила, що знищить всіх норок у країні. Це зроблять через те, що на фермах виявили нову мутаційну версію COVID-19, яка поширилася на людей.

Коронавірус-мутант вже підтвердили у 12 осіб. Про це повідомляє The Local. Цікаво Без сталі та бетону: в Данії з'явиться перший нейтральний до екології готель: фото розробки Що за інфекція Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначив, що у норок виявили мутовану коронавірусну інфекцію: вона поширюється на людей;

ослаблює здатність організму до виробництва антитіл. Важливо! Станом на 5 листопада 2020 року в Данії підтвердили 50 530 випадків COVID-19, 729 – летальних. Скільки норок доведеться знищити Поліція Данії підрахувала, що доведеться знищити від 15 до 17 мільйонів тварин. Мутація може створити ризик, що майбутні вакцини від COVID-19 не працюватимуть належним чином. Тож необхідно ліквідувати усіх норок,

– ствердив прем'єр-міністр. Уряд країни застерігає: якщо не знищити норок, то новий різновид інфекції може розповсюдитися по всьому світу. Раніше Флеммінг Куре Маркер з урядового агентства зазначав, що у північній Данії присплять понад 2,5 мільйони норок через те, що інфекцію виявили щонайменше на 63 фермах.