У Польщі через поранення 2 студентів 27 листопада оголосили у розшук українця Олександра Ситника. Інцидент стався у місті Ряшів на півдні Польщі.

Ситник може мати зв'язок з цією подією. Про це повідомляє пресслужба поліції Підкарпатського воєводства.

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Поліція розшукує чоловіка, громадянина України Олександра Ситника, який може мати зв'язок з цієї подією,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці просять допомогти у всіх, хто щось знають про місцеперебування Ситника.



Олександр Ситник / Фото пресслужби поліції Підкарпатського воєводства

Що відомо про інцидент