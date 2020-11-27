Через напад на студентів у Польщі поліція розшукує українця: фото
У Польщі через поранення 2 студентів 27 листопада оголосили у розшук українця Олександра Ситника. Інцидент стався у місті Ряшів на півдні Польщі.
Ситник може мати зв'язок з цією подією. Про це повідомляє пресслужба поліції Підкарпатського воєводства.
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Поліція розшукує чоловіка, громадянина України Олександра Ситника, який може мати зв'язок з цієї подією,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці просять допомогти у всіх, хто щось знають про місцеперебування Ситника.
Олександр Ситник / Фото пресслужби поліції Підкарпатського воєводства
Що відомо про інцидент
- 26 листопада у місті Ряшів постраждали 2 українських студентів (19 та 21 року). Їх поранили небезпечним інструментом. Поліція не підтвердила і не спростувала, чи був це ніж.
- Поранених знайшли в орендованій квартирі.
- У Генеральному консульстві України в Любліні наголосили, що вже знають про цей інцидент.
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