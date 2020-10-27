Через неробочі світлофори: на Запоріжжі потяг розтрощив мінівен – відео
Аварія сталася в Енегродарі ввечері 26 жовтня. Через відсутність електроенергії засоби регулювання залізничного переїзду не працювали, а водійка Renault Kangoo не зрозуміла рухи чергового.
Про ДТП, якої могло б не бути, якби не несправності із енергопостачанням, повідомляє En-news. Через відсутність робочого світлофора та шлагбауму водійка мінівену не знала про наближення потягу.
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Жорстке зіткнення
Звісно, нічого не зміг зробити й машиніст вантажного потягу, оскільки мінімальний гальмівний шлях поїзда на невеликій швидкості сягає відмітки у 800 метрів.
Внаслідок удару у задню частину авто розкрутило, а потяг продовжив рух. Некерована машина знесла чергового переїзду, який, на щастя, не отримав важких ушкоджень.
На місці події працювали слідчі.
Знеструмлення в енергетичній столиці
Як взагалі можливе відключення від електрики регулювальних пристосувань у місті, де працює одна з найбільших атомних станцій в Україні, невідомо. Наслідки від цього могли бути трагічними.
Дивіться відео ДТП на залізничному переїзді в Енергодарі: