Аварія сталася в Енегродарі ввечері 26 жовтня. Через відсутність електроенергії засоби регулювання залізничного переїзду не працювали, а водійка Renault Kangoo не зрозуміла рухи чергового.

Про ДТП, якої могло б не бути, якби не несправності із енергопостачанням, повідомляє En-news. Через відсутність робочого світлофора та шлагбауму водійка мінівену не знала про наближення потягу.

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Регулювальник, який намагався знаками показати про необхідність зупинки, також не допоміг.

Жорстке зіткнення

Звісно, нічого не зміг зробити й машиніст вантажного потягу, оскільки мінімальний гальмівний шлях поїзда на невеликій швидкості сягає відмітки у 800 метрів.

Внаслідок удару у задню частину авто розкрутило, а потяг продовжив рух. Некерована машина знесла чергового переїзду, який, на щастя, не отримав важких ушкоджень.

На місці події працювали слідчі.

Знеструмлення в енергетичній столиці

Як взагалі можливе відключення від електрики регулювальних пристосувань у місті, де працює одна з найбільших атомних станцій в Україні, невідомо. Наслідки від цього могли бути трагічними.

Дивіться відео ДТП на залізничному переїзді в Енергодарі: