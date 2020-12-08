Катастрофа МАУ: через невиконані обіцянки Ірану Україна може піти в суд ООН
Україна може звернутись до суду ООН через авіакатастрофу МАУ в Тегерані. Це буде у тому випадку, якщо перемовини зайдуть у глухий кут, адже Іран не виконує свої обіцянки.
Якщо перемовини з Іраном не вдаватимуться, Україна буде застосовувати всі наявні механізми захисту прав. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
До речі Іран пообіцяв виплатити компенсації за збитий літак МАУ: сума становитиме 200 мільйонів євро
Обіцянки досі залишаються не реалізованими,
– наголосив Єнін.
Невдовзі українська сторона знову контактуватиме з іранською та наполягатиме на виконанні домовленостей. За словами дипломата, Україна не створюватиме видимість конструктивного діалогу, якщо такого не буде.
Єнін наголосив, що від Ірану вимагатимуть виконання усіх обов'язків.
Чому перемовини з Іраном не вдаються
- Раніше заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив, що Україна не бачить сенсу в проведенні повторних перемовин з Іраном про катастрофу. Тегеран досі обирає окремий шлях розслідування.
- Хоча Іран пообіцяв виплатити компенсації сім'ям загиблих у розмірі 200 мільйонів євро у 2021 році.
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