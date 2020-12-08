Україна може звернутись до суду ООН через авіакатастрофу МАУ в Тегерані. Це буде у тому випадку, якщо перемовини зайдуть у глухий кут, адже Іран не виконує свої обіцянки.

Якщо перемовини з Іраном не вдаватимуться, Україна буде застосовувати всі наявні механізми захисту прав. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

До речі Іран пообіцяв виплатити компенсації за збитий літак МАУ: сума становитиме 200 мільйонів євро

Обіцянки досі залишаються не реалізованими,

– наголосив Єнін.

Невдовзі українська сторона знову контактуватиме з іранською та наполягатиме на виконанні домовленостей. За словами дипломата, Україна не створюватиме видимість конструктивного діалогу, якщо такого не буде.

Єнін наголосив, що від Ірану вимагатимуть виконання усіх обов'язків.

Чому перемовини з Іраном не вдаються

Раніше заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив, що Україна не бачить сенсу в проведенні повторних перемовин з Іраном про катастрофу. Тегеран досі обирає окремий шлях розслідування.

Хоча Іран пообіцяв виплатити компенсації сім'ям загиблих у розмірі 200 мільйонів євро у 2021 році.

Зверніть увагу! Літак МАУ збили під Тегераном 8 січня 2020 року. У результаті загинули 176 людей.

Детальніше про авіакатастрофу – читайте за посиланням.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу