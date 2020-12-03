Страшні наслідки пандемії: через COVID-19 у крайній бідності опиняться 115 мільйонів людей
Наразі відбувається найглибша глобальна рецесія з часів великої депресії та скорочення світової економіки. Це все завдало потужний удар по найвразливішим верствам населення.
Така ситуація призвела до різкого зростання показників крайньої бідності у світі. Про це зазначив голова Генеральної Асамблеї ООН Волкан Бозкір, повідомляє Укрінформ.
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Бідність зросте вперше за останні 20 років
За його словами, варто очікувати, що крайня бідність у глобальному масштабі зросте вперше за останні 20 років.
В умовах крайнього зубожіння опиниться ще 115 мільйонів людей,
– наголосив Бозкір.
Негативні наслідки
Він зазначив, що кожна країна відчула на собі тиск. Зокрема, можна бачити такі негативні наслідки:
- припинення надходження іноземних інвестицій;
- скорочення обсягів торгівлі та експорту;
- а також – надходження від туризму.
Бозкір підкреслив, що ситуацію погіршує гуманітарна криза: "Голод досягнув безпрецедентних масштабів та загрожує найбіднішим у світі верствам населення".
Як подолати виклики пандемії
Для того, щоб подолати виклики пандемії та бути готовими до можливих сценаріїв у майбутньому, вже зараз потрібно розв'язати цілий комплекс завдань. На думку голови Генасамблеї ООН, насамперед потрібно:
► забезпечити рівний доступ до вакцини для всіх країн;
► зміцнити політичні та ресурсні можливості для рівномірного розподілу препаратів;
► захистити найбільш вразливі країни від економічної кризи;
► забезпечити умови для комплексного і стійкого відновлення в усьому світі.
Також Бозкір закликав країни-члени об'єднати зусилля, створити інвестиційні фонди, посилити внески в соціальні послуги та системи охорони здоров'я.
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