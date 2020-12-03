Наразі відбувається найглибша глобальна рецесія з часів великої депресії та скорочення світової економіки. Це все завдало потужний удар по найвразливішим верствам населення.

Така ситуація призвела до різкого зростання показників крайньої бідності у світі. Про це зазначив голова Генеральної Асамблеї ООН Волкан Бозкір, повідомляє Укрінформ.

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Бідність зросте вперше за останні 20 років

За його словами, варто очікувати, що крайня бідність у глобальному масштабі зросте вперше за останні 20 років.

В умовах крайнього зубожіння опиниться ще 115 мільйонів людей,

– наголосив Бозкір.

Негативні наслідки

Він зазначив, що кожна країна відчула на собі тиск. Зокрема, можна бачити такі негативні наслідки:

припинення надходження іноземних інвестицій;

скорочення обсягів торгівлі та експорту;

а також – надходження від туризму.

Нагадаємо! Генеральна асамблея ООН розпочала дводенну спеціальну сесію щодо відповіді на виклики пандемії COVID-19. У ній запланована участь глав держав, урядів, профільних відомств з-понад 150 країн світу.

Бозкір підкреслив, що ситуацію погіршує гуманітарна криза: "Голод досягнув безпрецедентних масштабів та загрожує найбіднішим у світі верствам населення".

Як подолати виклики пандемії

Для того, щоб подолати виклики пандемії та бути готовими до можливих сценаріїв у майбутньому, вже зараз потрібно розв'язати цілий комплекс завдань. На думку голови Генасамблеї ООН, насамперед потрібно:

► забезпечити рівний доступ до вакцини для всіх країн;

► зміцнити політичні та ресурсні можливості для рівномірного розподілу препаратів;

► захистити найбільш вразливі країни від економічної кризи;

► забезпечити умови для комплексного і стійкого відновлення в усьому світі.

Також Бозкір закликав країни-члени об'єднати зусилля, створити інвестиційні фонди, посилити внески в соціальні послуги та системи охорони здоров'я.

Зверніть увагу! Відновлення світової економіки після падіння через пандемію неможливе до кінця 2020 року. Водночас повне одужання під великим питанням і в 2021 році.