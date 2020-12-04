Через "Північний потік-2" можна буде транспортувати водень, – німецький економіст
Глава Східного комітету німецької економіки Олівер Хермес вважає, що через газопровід "Північний потік-2" можна буде транспортувати не лише газ, а й водень. Уряд Росії з огляду на зобов’язання зі скорочення шкідливих викидів нібито давно робить ставку на водневу енергетику.
Російський газопровід "Північний потік-2" нібито побудований з врахуванням стандартів охорони природи. Про це заявив Хермес, повідомляє Інтерфакс-Україна.
До теми Німеччина планує домовитись з адміністрацією Байдена щодо санкцій через "Північний потік-2"
Завдяки тому, що були використані спеціальні матеріали, "Північний потік-2" на відміну від старіших газопроводів вже у найближчі десятиліття може бути на 70% заповнений воднем — енергоносієм майбутнього,
– сказав Хермес.
За його словами, той факт, що газопровід, мовляв, побудований відповідно до стандартів "Північний потік-2" "відкриває хороші перспективи в століття водню".
"Значення "Північного потоку-2" для європейського енергозабезпечення майбутнього за останні місяці тільки зросло", – зауважив економіст.
Зауважимо, очільник МЗС Німеччини Гайко Маас повідомив, що Євросоюз вважає незаконними санкції США через "Північний потік-2". У Берліні сподіваються, що їм вдасться досягти компромісу у цьому питанні з адміністрацією новообраного президента Джо Байдена.
Головне про "Північний потік-2"
- Росія будує газопроводів в обхід України до Німеччини.
- Його будівництво призупинили у грудні 2019 року через санкції США. Роботи над газопроводом завершили на 90%.
- Якщо "Північний потік-2" добудують, то Україна щорічно втрачатиме мільярди доларів.
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