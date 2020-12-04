Глава Східного комітету німецької економіки Олівер Хермес вважає, що через газопровід "Північний потік-2" можна буде транспортувати не лише газ, а й водень. Уряд Росії з огляду на зобов’язання зі скорочення шкідливих викидів нібито давно робить ставку на водневу енергетику.

Російський газопровід "Північний потік-2" нібито побудований з врахуванням стандартів охорони природи. Про це заявив Хермес, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Завдяки тому, що були використані спеціальні матеріали, "Північний потік-2" на відміну від старіших газопроводів вже у найближчі десятиліття може бути на 70% заповнений воднем — енергоносієм майбутнього,

– сказав Хермес.

За його словами, той факт, що газопровід, мовляв, побудований відповідно до стандартів "Північний потік-2" "відкриває хороші перспективи в століття водню".

"Значення "Північного потоку-2" для європейського енергозабезпечення майбутнього за останні місяці тільки зросло", – зауважив економіст.

Зауважимо, очільник МЗС Німеччини Гайко Маас повідомив, що Євросоюз вважає незаконними санкції США через "Північний потік-2". У Берліні сподіваються, що їм вдасться досягти компромісу у цьому питанні з адміністрацією новообраного президента Джо Байдена.