Найпотужніша повінь десятиліття: в Італії оголосили надзвичайний стан – фото, відео
На італійському острові Сардинія пройшов потужний шторм. Загинуло щонайменше троє людей, двоє – пропали безвісти.
У регіоні оголосили надзвичайний стан, жителів деяких районів евакуювали. Про це повідомили на сайті Il messagero.
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Страшні наслідки повені
Найбільше руйнувань – у місті Бітті на північному сході острова. Там потужні зливи спровокували зсуви ґрунту. Частина вулиць населеного пункту заблокована.
Потужна повінь в Італії / Фото 3b meteo
Рятувальники розчищають завали
В регіоні інциденту працюють рятувальники. Вони надають допомогу мешканцям будинків і розчищають завали.
Які прогнози синоптиків
За прогнозами синоптиків, ситуація найближчими днями значно не покращиться. Дощі триватимуть, втім вони будуть не такими інтенсивними.
Наслідки повені в Італії: дивіться відео
Найсерйозніша повінь десятиліття
У місті Кальярі штормові вітри повалили дерева, прибережну зону повністю затопило. Цю повінь назвали найсерйознішою за останнє десятиліття. Адже Сардинії завдано збитків на мільйони євро.
Потужний шторм у Сардинії / Фото Vigili del Fuoco
Наслідки шторму в Італії / Фото Ansa
Потужна повінь в Італії / Фото Ansa
Через повінь у Сардинії загинуло кілька людей: дивіться відео
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