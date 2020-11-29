На італійському острові Сардинія пройшов потужний шторм. Загинуло щонайменше троє людей, двоє – пропали безвісти.

У регіоні оголосили надзвичайний стан, жителів деяких районів евакуювали. Про це повідомили на сайті Il messagero.

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Страшні наслідки повені

Найбільше руйнувань – у місті Бітті на північному сході острова. Там потужні зливи спровокували зсуви ґрунту. Частина вулиць населеного пункту заблокована.



Потужна повінь в Італії / Фото 3b meteo

Рятувальники розчищають завали

В регіоні інциденту працюють рятувальники. Вони надають допомогу мешканцям будинків і розчищають завали.

Які прогнози синоптиків

За прогнозами синоптиків, ситуація найближчими днями значно не покращиться. Дощі триватимуть, втім вони будуть не такими інтенсивними.

Наслідки повені в Італії: дивіться відео

Найсерйозніша повінь десятиліття

У місті Кальярі штормові вітри повалили дерева, прибережну зону повністю затопило. Цю повінь назвали найсерйознішою за останнє десятиліття. Адже Сардинії завдано збитків на мільйони євро.



Потужний шторм у Сардинії / Фото Vigili del Fuoco



Наслідки шторму в Італії / Фото Ansa



Потужна повінь в Італії / Фото Ansa

Через повінь у Сардинії загинуло кілька людей: дивіться відео

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