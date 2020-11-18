Через протести у Білорусі вже вбили 8 осіб
/ Белсат
Від початку президентської кампанії у Білорусі вже загинули 8 людей. Загалом, через протести силовики затримали близько 25 тисяч мітингувальників.
Через репресії та насилля у Білорусі постраждали тисячі людей, які виходили на протести. Про це розповіла лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час онлайн-конференції, повідомляє Укрінформ.
За її словами, через масові протести вжевбили 8 людей. Водночас представники режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка притягнули до кримінальної відповідальності 850 осіб. З них – понад 100 протестувальників є політичними в'язнями. Натомість адміністративну відповідальність понесуть понад 450 людей.