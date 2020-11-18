Зверніть увагу! Через масові протести у Мінську визначили території, які начебто схильні до впливу "деструктивно налаштованих громадян". У кожному адміністративному районі визначили від 3 до 6 місць, які потребують "особливої уваги". Детальніше про це – читайте тут.

Тихановська зазначила, що Лукашенко намагається приховати свої злочинні дії та уникнути відповідальності. Втім, білоруський народ не дасть йому цього зробити.

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Як розповіла Тихановська, наразі білоруси борються за гідність та право самостійно обирати, яким буде майбутнє їхнього народу.

Білорусь розташована в центрі Європи. Тож ми хочемо мати нормальні відносини з усіма своїми сусідами,

– повідомила лідерка опозиції.

Тихановська також закликала представників міжнародної спільноти тиснути на режим самопроголошеного президента. На її думку, проти його активних представників мають діяти різні санкції.

Протести у Білорусі: останні новини