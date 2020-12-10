Українці вважають, що найчастіше їх дискримінують у суспільстві за віком. Крім того, у порівнянні з 2016 роком частка тих, хто називає цю ознаку найчастішою, зросла на 2,8%.

Такої думки дотримуються 40,2% українців. Про це мовиться у результатах опитування фонду "Демократичні ініціативи".

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За якими ще ознаками дискримінують українців

Інвалідність – 38,% опитаних,

Сексуальна орієнтація – 26,3%,

Стан здоров'я – 25,9%,

Майновий стан – 24,2%,

Стать – 22,5%,

Національність – 21,3%,

Політичні погляди – 16,7%,

Релігійні погляди – 15,9%,

Статус внутрішньо переміщеної особи – 13,7%,

Місце проживання – 11,1%,

Сімейний стан – 8,5%,

Громадянство – 6,3%.

Крім того, частка людей, які вважають, що найчастіше в Україні дискримінують через інвалідність, у порівнянні з 2016 роком зросла майже на 7%.

Куди українці звертаються для захисту своїх прав

За даними опитування, найчастіше для захисту своїх прав люди звертаються до суду або шукають потрібні знайомства серед родичів – 15,8% та 15,1% відповідно. Ще 13,8% опитаних йдуть по допомогу до органів місцевої влади.