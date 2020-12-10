Через що найчастіше дискримінують людей в Україні: дані опитування
Українці вважають, що найчастіше їх дискримінують у суспільстві за віком. Крім того, у порівнянні з 2016 роком частка тих, хто називає цю ознаку найчастішою, зросла на 2,8%.
Такої думки дотримуються 40,2% українців. Про це мовиться у результатах опитування фонду "Демократичні ініціативи".
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За якими ще ознаками дискримінують українців
- Інвалідність – 38,% опитаних,
- Сексуальна орієнтація – 26,3%,
- Стан здоров'я – 25,9%,
- Майновий стан – 24,2%,
- Стать – 22,5%,
- Національність – 21,3%,
- Політичні погляди – 16,7%,
- Релігійні погляди – 15,9%,
- Статус внутрішньо переміщеної особи – 13,7%,
- Місце проживання – 11,1%,
- Сімейний стан – 8,5%,
- Громадянство – 6,3%.
Крім того, частка людей, які вважають, що найчастіше в Україні дискримінують через інвалідність, у порівнянні з 2016 роком зросла майже на 7%.
Куди українці звертаються для захисту своїх прав
За даними опитування, найчастіше для захисту своїх прав люди звертаються до суду або шукають потрібні знайомства серед родичів – 15,8% та 15,1% відповідно. Ще 13,8% опитаних йдуть по допомогу до органів місцевої влади.
Що відомо про опитуванняФонд "Демократичні ініціативи" проводив опитування впродовж 6 – 19 жовтня 2020 року у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму. В опитування методом "віч-на-віч" взяли участь 2002 респонденти. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,2%.
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