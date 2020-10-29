Ситуація під контролем. За цими словами російського президента не залишилося нічого, окрім ширми у вигляді кремлівської пропаганди. Путін вперто хоче довести росіянам і світу, що його режим асоціюється тільки з силою і стійкістю. Але реальність інша.

Проблема для Путина в том, что кремлевские денюшки заканчиваются в тот момент, когда страна находится на пороге стагнации. Больше об этом – в видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

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Уровень жизни снижается

Из-за западных санкций и коронавируса регулярно увеличевается количество безработных, снижается заработная плата и уровень жизни населения. Но если жить в каловой массе россиянин привык, то умирать в ней – не хочется

По телевизору можно сколько угодно говорить про российскую военную мощь, русофобство в Украине, отечественные космические ракеты и ежедневно проводить парады, но кремлевская пропаганда не заменит качественной медицины, которая уже много лет деградирует. Дела настолько плохи по всем фронтам, что Путин теряет контроль как внутри России, так и вне ее. А это лишь приближает украинские оккупированные территории к свободе от русского мира.

Крылья бабочки

Взмах крыльев бабочки на Камчатке может повлиять на ураган в Подмосковье. И таких взмахов оказалось достаточно, чтоб повергнуть Россию в хаос и приблизить возврат контроля Украины над территориями Крыма и Донбасса.

► Во-первых, Путин не может повлиять на вражду между местными политическими кланами, которая зародилась после революции в Кыргызстане. Там на смену уличным беспорядкам пришли аресты политиков и чиновников. Эта волна и закулисная борьба властных группировок не позволит ни одной из сторон добиться окончательной победы, поэтому будет подшатывать Кремль.

► Во-вторых, на ситуацию в России повлияют итоги президентских выборов в Молдавии, которые прошли 1 ноября 2020 года.

Выборы в Молдавии

После результатов выборов в Молдавии прогнозируют массовые митинги. Местные жители выступают против пророссийского президента Игоря Додона и ожидают, что он сфальсифицирует результаты. Всё, лишь бы придерживаться кремлевского курса, а не двигаться в сторону Евросоюза. Тем более, Игорь Додон сотрудничает с сепаратистскими властями оккупированного Россией Преднистровья.



Владимир Путин теряет контроль в России / Фото AP news

Кстати, на России уже именовали протест молдаван "Кишиневским майданом", так что украинское название оказалось рабочим. Ну, и традиционно в Кремле пустили пропаганду, что сценарий протеста разработан, конечно же, в Вашингтоне и из США уже вылетела группа американских специалистов по "цветным революциям".

Игорь Додон предупредил, что силовые структуры Молдавии находятся в готовности на случай попыток дестабилизации общественно-политической обстановки. То есть, сейчас можно увидеть в Молдавии повторение опыта борьбы за демократию в Украине и Беларуси.

Ущерб для Путина

Путин пытается купить Беларусь, но делает это через Лукашенко, которого не сильно хотят там видеть, как и сам Кремль. Это сотрудничество с европейским диктатором наносит ущерб Путину в отношениях с Беларусией и все дальше отдаляет его от планов сделать эту страну пригородом российского города Смоленск.



Олександр Лукашенко и Владимир Путин / Фото ТАСС

Так же на атмосферу на России влияет война между Арменией и Азербайджаном. Тут Кремль должен был, вроде как, защищать колег по Организации договора о коллективной безопасности, но традиционно нашел причины этого не делать. Просто Путин не в силах противостоять Турции, которая находится на стороне Азербайджана, а вместе с тем и силам НАТО.

Дергал за ниточки и запутался

Путин думал, что он играет вышеперечесленными странами как марионетками – дергая за ниточки. И сам в них запутался.

В Кремле заканчиваются деньги, которые идут на войны и обвинения во внутренних проблемах внешних сил во всех карах российских. Абсолютно советские люди на России видят в государстве ресурс обеспечения граждан жизненно-необходимыми услугами. Россияне ждут, что Путин спасет их от пандемии. Он уже выдал им вакцину, которая не защищает и медицинскую технику, которая самовоспламеняется прямо в российских больницах.

Данные кремлевского правительства о болезни и смертях от коронавируса как минимум в 3 раза занижены. Сейчас люди ощущают губительство российской пропаганды, которая годами пичкала их умы пустыми звуками. Россияне закрыты в своей стране с путинским государством и деградирующей медициной. Совсем скоро придется брать деньги из военного фонда. Сокращать свое присутствие в других странах и урезать обеспечение солдат. Но это не поможет, ведь нельзя за год создать то, что уничтожалось годами.

Как вытянуться из болота

А теперь представьте, что творится на оккупированных Россией территориях, если Кремль не может даже себя за волосы вытянуть из болота. Террористы на Донбасе все это время упорно игнорировали пандемию. Люди закрыты в российской резервации без какого-либо нормального медицинского обеспечения.



Коронавирус в России / Фото Picture Alliance

Сами террористы не скрывают, что ситуация уже выходит из-под контроля, а больных больше, чем рассказывает пророссийская местная пропаганда. Лаборатории не успевают проверять анализы, а людей выписывают из больницы без результатов теста. Врачей нет. За них работают неквалифицированные студенты с медицинских вузов. Нет и лекарств. Люди не могут найти хотя бы какой-то антибиотик. Даже хваленную в Кремле вакцину не везут.

Ситуация вышла из-под контроля

Своими силами террористы не справляются, а Россия предоставляет ничтожную помощь, которая только поддерживает их наемников для войны. Тоже самое происходит и в Крыму, где ситуация так же вышла из-под контроля.

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Там медикам запрещено указывать, что человек умер от коронавируса. В больницу не могут попасть даже многие тяжелобольные. "Меджлис "крымско-татарского народа, который истребляет Россия, уже обратился за помощью в организации ОБСЕ и ООН.

Вероятно, если бы не мировая пандемия, то дела Путина шли куда бы лучше. Все неудачи можно скрывать за пропагандой, обвиняя в своих бедах других, пока не останешься со своей беспомощностью наедине.