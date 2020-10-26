Через несплату податків бюджет втрачає близько 7-8 млрд грн щорічно.

Головними проблемами тютюнової галузі є – ухилення від сплати податків, контрабанда і контрафакт, а також незаконне виробництво і реалізація нелегальних тютюнових виробів, повідомляє "РБК-Україна".

Так, через несплату податків бюджет втрачає близько 7-8 млрд грн щорічно. Роздрібний акциз "б'є" по держскарбниці ще близько 2 млрд грн, а втрати від нелегальної торгівлі обчислюються 5-6 млрд грн. В цілому внаслідок сірих схем держава на рівні оптовиків і роздробу втрачає 15-17 млрд грн щорічно.

Як зазначав голова Державної податкової служби України Олексій Любченко, продаж сигарет за готівку – основна схема прикриття "скрутки" ПДВ. Від виробників сигарети надходять на три основні канали збуту, після чого розходяться на різних суб'єктів, де і відбувається "скручування" ПДВ.

З втратами від роздробу ситуація схожа. Як відомо, податок з роздрібного продажу тютюнових виробів всі магазини платять з 2015 року. Його розмір – 5% від вартості кожної пачки сигарет. Однак, у 2018 році роздрібний акциз був сплачений лише з 55% реалізованих сигарет.

На сьогодні, на ринку видано 115 оптових ліцензій на торгівлю сигарет, але зрозуміти, хто є реальними гравцями, а хто фіктивним – дуже складно. У число великих оптовиків входять такі компанії, як: "Галичинатабак", "Волиньтабак", "Вірджинія", "Основа Інфо", "Табакум", "Юнайтед Тобакко груп", Востокопт, Вектор ЛД.