Всеукраїнська аграрна рада пропонує знизити ставку ПДВ не тільки на аграрну сировину, а й на кінцеву продукцію – молоко, м'ясо, цукор.

Відповідні поправки були подані до законопроєкту №3656 і можуть бути розглянуті Радою до кінця року.

За словами заступника глави ВАР Михайла Соколова, прийняття законопроєкту в другому читанні з такими доповненнями допомогло б вивести з тіні до 40% ринку молочної продукції.

Ми пропонуємо знизити ПДВ на продукти, які необхідні для збалансованого харчування українців. Інший аспект – ми зміщуємо баланс в сторону легальних виробників. Зрозуміло, що ті, хто працює "в тіні", ПДВ не платять. Відповідно, чим вище ПДВ, тим вище їх конкурентоспроможність в порівнянні з тими, хто працює легально. Якщо вдасться домогтися зниження ставки ПДВ на продукти переробки, то тіньовий ринок істотно скоротиться,

– вважає Михайло Соколов.

Зі свого боку народний депутат, секретар аграрного комітету Іван Чайківський впевнений, що прийняття законопроєкту навіть у нинішній редакції позитивно позначиться як на державному бюджеті, так і на агровиробниках.

Скільки Україна виробляє зернових? Близько 70 млн тонн. З них 40-50 млн тонн ми продаємо. Тобто з цієї суми держава відшкодовує 20% ПДВ. У разі прийняття закону сума відшкодування зменшиться на 6% – до 14%. Це вигідно державі? Звичайно, вигідно. Держава тут не буде в програші. Аграрний сектор теж, тому що ці 6% будуть у вигляді оборотних коштів у агровиробника. Це допомога держави на окремі групи аграрних товарів і спосіб акумулювати гроші на розвиток таких виробництв,

– сказав нардеп.

Єдині, кому запропонована модель невигідна, – суб'єкти, які працюють "в тіні" і заробляють на так званих податкових "скручуваннях". Політики і бізнес-групи роками покривають ці схеми. За різними оцінками, вони щорічно обходяться держбюджету в середньому в 60 млрд грн. Законопроєкт спрямований на підтримку легальних виробників і створює невигідні умови для "тіньовиків" і "скрутчиків".

"Я вважаю, що це досить прогресивний законопроєкт, який дасть досить серйозний стимул для розвитку аграрного сектора в цілому. Законопроєкт вигідний абсолютно всім агровиробникам, але саме тим, хто сьогодні працює офіційно і вчасно платить податки", – додав Іван Чайківський.

Нагадаємо, законопроєкт №3656 пропонує знизити ПДВ з 20% до 14% на окремі категорії продукції: на велику рогату худобу і живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, суріпицю, ріпак, соняшник, насіння і плоди інших олійних культур. 17 вересня 2020 року прийнято Верховною Радою в першому читанні.