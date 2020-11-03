Австрія посилює контроль на кордонах через теракт у Відні 2 листопада. Розслідування теракту проводитимуть контррозвідники та кримінальна поліція.

Що відомо про посилення безпеки в Австрії

Усі процедури МВС країни здійснюватиме за погодженням із сусідніми державами. Про це заявив генеральний директор поліції громадської безпеки Франц Руф, повідомляє Focus.

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У Відні терористів наразі розшукують 150 спецназівців. Канцлер Австрії Себастьян Курц в ефірі телеканалу ORF-2 повідомив, що декільком стрілкам, вочевидь, вдалося втекти.

Вони (терористи – 24 канал) – добре озброєні, мають професійну підготовку та автоматичну зброю,

– наголосив Курц.

Щоб поліція могла зосередитися на пошуках терористів, охорону об'єктів у Відні тимчасово доручили австрійським військовим.

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