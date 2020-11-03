Теракт у Відні: Австрія посилює контроль на кордонах
Австрія посилює контроль на кордонах через теракт у Відні 2 листопада. Розслідування теракту проводитимуть контррозвідники та кримінальна поліція.
Що відомо про посилення безпеки в Австрії
Усі процедури МВС країни здійснюватиме за погодженням із сусідніми державами. Про це заявив генеральний директор поліції громадської безпеки Франц Руф, повідомляє Focus.
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У Відні терористів наразі розшукують 150 спецназівців. Канцлер Австрії Себастьян Курц в ефірі телеканалу ORF-2 повідомив, що декільком стрілкам, вочевидь, вдалося втекти.
Вони (терористи – 24 канал) – добре озброєні, мають професійну підготовку та автоматичну зброю,
– наголосив Курц.
Щоб поліція могла зосередитися на пошуках терористів, охорону об'єктів у Відні тимчасово доручили австрійським військовим.
Теракт у Відні: деталі
- 2 листопада прихильники "Ісламської держави" скоїли у Відні масштабний теракт. Для нападу терористи обрали останній день перед локдауном в Австрії. Багато людей відпочивали у кафе та ресторанах.
- Відразу на 6 локаціях у центрі міста терористи відкрили вогонь по випадкових перехожих. Загинули 3 людей. Щонайменше 15 – отримали поранення.
- Світова спільнота вже відреагувала на трагедію. Зокрема, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що "у цей важкий час Україна поряд з Австрією". Президент Франції Еммануель Макрон заявив: "Це наша Європа. Наші вороги повинні знати, з ким мають справу. Ми ні від чого не відмовимося".
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