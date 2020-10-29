Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що по всій країні посилять контроль безпеки. На вулиці міст вийдуть від 3 до 7 тисяч військових для захисту ключових об'єктів, таких як церкви та школи.

Посилений контроль вводять через ісламістську терористичну атаку в Ніцці, Авіньйоні та Ліоні. Про це повідомляє BFM.TV.

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Таким чином, ми зможемо захистити всі культові споруди, особливо церкви, щоб День всіх святих (1 листопада – 24 канал) пройшов в належних умовах,

– сказав Макрон.

Крім того, французький лідер засудив терористичний напад і пообіцяв, що на засіданні Ради національної оборони приймуть нові заходи з безпеки.

Зауважимо, на території Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози. Зокрема у країні ввели план протидії тероризму Vigipirate.

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