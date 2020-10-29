Через теракти на вулиці Франції вийдуть до 7 тисяч військових, – Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що по всій країні посилять контроль безпеки. На вулиці міст вийдуть від 3 до 7 тисяч військових для захисту ключових об'єктів, таких як церкви та школи.
Посилений контроль вводять через ісламістську терористичну атаку в Ніцці, Авіньйоні та Ліоні. Про це повідомляє BFM.TV.
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Таким чином, ми зможемо захистити всі культові споруди, особливо церкви, щоб День всіх святих (1 листопада – 24 канал) пройшов в належних умовах,
– сказав Макрон.
Крім того, французький лідер засудив терористичний напад і пообіцяв, що на засіданні Ради національної оборони приймуть нові заходи з безпеки.
Зауважимо, на території Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози. Зокрема у країні ввели план протидії тероризму Vigipirate.
Терористичні напади у Франції: відео
Головне про теракти у Франції
- Зранку 29 жовтня у Ніцці невідомий забіг в церкву і вбив трьох людей. Він обезголовив 71-річного чоловіка та перерізав горло жінці.
- Поліцейські поранили нападника під час затримання. Коли йому надавати медичну допомогу він кричав "Аллах акбар".
- Трохи пізніше у місті Авіньйон озброєний пістолетом чоловік з вигуками "Аллах Акбар" напав на поліцейського. Правоохоронці одразу застрелили нападника.
- У Лівоні поліцейські затримали чоловіка, який на вулиці махав 30-сантиметровим ножем.
- Туреччина висловила підтримку Франції попри те, що країни перебувають у стані конфлікту.
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