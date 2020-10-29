Конституційний суд України скасував е-декларування, аби начебто захистити суддів від тиску на них органів виконавчої влади. КСУ не зміг відокремити в своєму рішенні право не перевіряти декларації лише суддів.

Саме тому судді КСУ скасували цю норму для всіх категорій чиновників. Про це повідомив в коментарі "РБК-Україна" суддя-доповідач КСУ Ігор Сліденко.

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Аргументи судді КСУ щодо скасування е-декларацій

За словами судді Сліденка, перевіряти суддів повинні мати право лише органи судової гілки влади .

. Він додав, що така ситуація існуватиме до тих пір, поки Верховна Рада не врегулює проблему. Він спихнув усе на депутатів. Мовляв, ті "сформулювали законодавчу норму так, що її не можна розділити".

Однак, суддя запевняє, що е-декларування зберігається в повному обсязі і поширюється на всіх осіб. Сліденко також стверджує, що немає жодної країни в світі, де виконавча влада контролює судову.

З його слів стає очевидно, що реєстр не працюватиме, доки Рада не ухвалить новий закон, яким надасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію.

Скандальне рішення Конституційного суду: що треба знати

27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального Кодексу України, яка передбачає покарання за неправдиве декларування (штраф або позбавлення волі) чиновників державного або місцевого рівня.

Це рішення схвалили за позовом 47 депутатів парламенту від проросійської партії ОПЗЖ і "За майбутнє". Слід зазначити, що останніх активно пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.

НАЗК вже заявило, що прибрало з відкритого доступу реєстр електронних декларацій чиновників.

Зверніть увагу! В Офісі Президента відреагували на рішення КСУ. Там заявили, що в цьому винні "бізнесмени від політики", які не можуть стерпіти, що спосіб їхнього життя і майно було під контролем.