Через чергове загострення на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відкрити додатковий контрольний пункт в'їзду – виїзду. Зокрема, у місті Золотому Луганської області.

Про відкриття КПВВ мають говорити на позачерговому засіданні безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив радник української делегації з інформаційної політики в ТКГ Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Що передувало

За словами радника, поблизу Золотого безпілотник бойовиків скинув на українські позиції гранату, від уламків якої постраждав інший військовий. Через це і постає питання щодо КПВВ.

Це, безумовно, підважує відкриття (КПВВ в Золотому, – 24 канал). Це питання гуманітарної роботи підгрупи, воно пов'язане з безпекою,

– зазначив Арестович.

Він додав, що саме про це будуть дискутувати на засіданні, яке має відбутися 30 жовтня в безпековій підгрупі. Однак наголосив, що ще під питанням, чи засідання пройде сьогодні. На думку Арестовича, це залежить від "доброї волі" російської сторони.

Увага. Окупанти перше за довгий час відкрили прицільний вогонь по українських позиціях на Донбасі. Більше про те, що зараз відбувається на Сході України – читайте за посиланням.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу