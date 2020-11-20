Після зауваження Рамзана Кадирова у Чечні зі стін дитячого ігрового центру прибрали зображення персонажів всесвіту Marvel. Вже на 3 день після візиту Кадирова стіни центру "прикрасили" портретами чеченських діячів.

Інцидент стався у місті Курчалой. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал. Зверніть увагу Не провокуйте мусульман, – убивство вчителя чеченцем у Франції прокоментував Кадиров На кого замінили героїв Marvel На стінах дитячого центру у Курчалої намалювали портрети: Байсангура Беноєвського – чеченський полководець, герой Кавказької війни 1817 – 1864 років;

Ахмата Кадирова – перший президент Чеченської республіки;

Бейбулата Таймієва – політичний лідер горян Кавказу у XIX столітті;

шейха Мансура – перший імам Кавказу. Що Кадиров сказав про Marvel Героїв Marvel Кадиров назвав фантазіями.

Замість них лідер Чечні звелів розмістити зображення національних героїв, з яких дітям потрібно брати приклад.

Стіни центру до і після зауваження Кадирова / Колаж із соцмереж