"Війна" Кадирова з Marvel: у Чечні оперативно знищили героїв коміксів
Після зауваження Рамзана Кадирова у Чечні зі стін дитячого ігрового центру прибрали зображення персонажів всесвіту Marvel. Вже на 3 день після візиту Кадирова стіни центру "прикрасили" портретами чеченських діячів.
Інцидент стався у місті Курчалой. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал.
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На кого замінили героїв Marvel
На стінах дитячого центру у Курчалої намалювали портрети:
- Байсангура Беноєвського – чеченський полководець, герой Кавказької війни 1817 – 1864 років;
- Ахмата Кадирова – перший президент Чеченської республіки;
- Бейбулата Таймієва – політичний лідер горян Кавказу у XIX столітті;
- шейха Мансура – перший імам Кавказу.
Що Кадиров сказав про Marvel
- Героїв Marvel Кадиров назвав фантазіями.
- Замість них лідер Чечні звелів розмістити зображення національних героїв, з яких дітям потрібно брати приклад.
Стіни центру до і після зауваження Кадирова / Колаж із соцмереж
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