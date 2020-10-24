На кордоні України та Угорщини, що в Закарпатській області, 24 жовтня знову утворилася черга з авто. Понад 200 машин вишикувались в одному пункті пропуску.

У пресцентрі Західного управління Державної прикордонної служби повідомили, що йдеться про пункт пропуску "Лужанка".

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Станом на 12:00 в пункті пропуску зафіксували 230 автівок. На інших пунктах пропуску наразі черг немає.

Варто зауважити, що черги на кордоні з Угорщиною формуються часто. Останній раз схожа ситуація була 18 жовтня. Тоді водії навіть побилися.

Прикордонники зауважили, що такі черги виникають через карантинні обмеження. Річ у тім, що держава посилила перевірку документів.

Зверніть увагу! Через пандемію Угорщина у вересні 2020 року закривала свої кордони. Іноземці не зможуть приїжджати в Угорщину протягом місяця.Приїхати у держави Європейського Союзу можуть лише 8 категорій українців – читайте які.