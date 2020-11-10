П’ятий український президент Петро Порошенко повідомив, що перестало битися серце матері його дружини – Марини.

Смерть мами Марини Порошенко: що відомо

Про це політик написав у фейсбуці. За словами Порошенка, Людмила Переведенцева пішла у вічність 10 листопада.

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Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять…

– зазначив п'ятий президент.

Він додав, що разом із Мариною вони молять Бога за спокій батьків у Царстві Небесному.

"А нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", – підсумував Порошенко.

Мати Марини Порошенко могла померти від коронавірусу

Нещодавно п’ятий президент заявляв, що його теща важко хворіє на коронавірус. І тоді вона перебувала у лікарні в критичному стані.

У Марини, моєї дружини, зараз у лікарні від коронавірусу помирає мама. Вона знепритомніла. Ви Марині підіть і розкажіть оцю всю дурню, яку ви зараз тут вантажите телеглядачів,

– зауважив Порошенко у ефірі одного з політичних ток-шоу.

Так політик емоційно відреагував на обговорення статистики навколо коронавірусу та ситуації в інших країнах. Порошенко наголосив, що йому байдуже, "скільки людей помирають у Німеччині чи Буркіна-Фасо".

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Щодо батьки Марини, то Анатолій Переведенцев помер 20 серпня на 88 році життя. За словами колишнього очільника держави, його дружина – копія тата.