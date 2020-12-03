Скандальний голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник потрапив у чергову неприємну ситуацію. На цей раз його "друзі-прокурори" затіяли чергову "схему". Так, вони нібито хочуть "повернути державі", а насправді – "прихопити" землю у Криничанському районі.

Про це кореспондент Дніпровської панорами дізнався з повідомлення 49000 .

На території, яка сподобалася "підприємцям", раніше знаходився шовківницький сільгосп "Щорський". Цілісний майновий комплекс підприємства кілька років тому Дніпро ОДА передала Фонду держмайна, який у 2018 р. продав це майно.

А ось земля колишнього сільгоспу площею 131 га повинна перебувати в державній власності, і розпоряджатися нею повинно Держагентство із земельних ресурсів.

Однак з'явилися відомості, що значний шматок землі вивели у держави й дали у користування колишнім керуючим сільгоспом. Саме цей шматок і став ласим для представників обласної прокуратури, яких, до слова, всіляко прикриває і допомагає виходець з прокурорських кіл, сумно відомий фігурант цілої низки корупційних скандалів і розслідувань, глава облради Святослав Олійник.

Начальник відділу обласної прокуратури Євген Ружанський почав перевіряти всі обставини приватизації. Здавалося б, все логічно – прокуратура намагається повернути землю, що належить державі. Але це лише на перший погляд.

Просто вражаючий "збіг", але прямо по сусідству з землею колишнього сільгоспу "Щорський" розташована земля агропідприємства, яким керує батько прокурора Ружанського – Борис Володимирович. Чи не для тата так старається прокурор?

Прокурори, які перебувають під заступництвом глави облради Олійника, щосили використовують свої можливості для досягнення непорядних цілей. Мабуть, хочуть встигнути зробити все задумане, поки глава облради займає своє крісло.

При цьому прокурори настільки не приховують своїх намірів, що під приводом боротьби за землю почали "шити справи" непричетним, яких вигідно "посадити на гачок".

У свою чергу, новий скандал, який влаштували жадібні прокурори при заступництві глави облради Олійника, і без того замішаного у величезній кількості "зашкварів" і корупційних афер, силовики та обласний топ-чиновник знову підставляють Президента Володимира Зеленського та добивають рейтинг глави держави в регіоні.