Україна запропонує в Тристоронній контактній групі план миру для того, щоб до 31 березня 2021 року провести вибори в ОРДЛО. У ньому йдеться про те, що обмін полоненими з Росією має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

Учасник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш повідомив, що інша сторона не хоче проводити обмін і маніпулює цим. Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу.

До теми Україна наполягає на обміні полонених "всіх на всіх" до 15 грудня

Блокування переговорів

За його словами, на жаль, російська сторона спочатку заблокувала переговори щодо цього питання. Вона вимагала скасування постанову Верховної Ради про місцеві вибори. Але зараз, коли місцеві вибори минули, ця постанова стала неактуальною.

Черговий ультиматум – неприйнятний для України. Тому можливість обговорення альтернативного нового плану дає можливість розблокувати переговорний процес, зокрема й щодо обміну полоненими,

– зазначив Гармаш.

Важливо! Володимир Зеленський 3 листопада 2020 року попросив президента Червоного Хреста Петера Маурера посприяти обміну полоненими за формулою "всіх на всіх". Зокрема, допомогти узгодити з Росією списки бранців.

Нова вимога

Він ствердив, що після виборів російська сторона придумала нову вимогу. Тепер РФ потребує постанову ВР про закріплення дорожньої карти того плану, який вона запропонувала.

Також він додав, що Росія прив'язує обмін військовополоненими до постанови. Попри все, зараз важко говорити про прогрес у цій частині переговорів.

"План дій по Донбасу": що відомо

Це документ, напрацьований Україною, який має пропозицію про повне припинення конфлікту та демілітаризацію окупованих районів Донеччини й Луганщини.

Згідно з цим планом, усі незаконні збройні формування бойовиків мають розпустити. Це пропонують зробити на початку 2021 року.

Якщо всі ці пропозиції російська сторона погодиться виконати, Україна готова призначити місцеві вибори на Донбасі на 31 березня 2021 року.

Інша сторона не хоче проводити обмін полоненими: дивіться відео