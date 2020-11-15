У черкаській багатоповерхівці 300 квартир опинилися без опалення, причиною стали так звані безгосподарські труби. Водночас мешканці будинку все одно отримують платіжки за теплопостачання.

Через приблизно 60 кілометрів безгосподарських труб у Черкасах – батареї у квартирах холодні, а стіна помешкання вкрилася пліснявою. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Річ у тім, що у відповідних місцях зносили комунікації, через що постійно трапляються пориви. Проте займатися їхнім ремонтом нікому. З вуличної одежі люди переодягаються у домашні валянки та куртку.

Платіжки в повному обсязі

300 квартир багатоповерхівки в Черкасах вже 3 зими в холоді, водночас квитанції приходять регулярно та без змін. Жителька будинку без тепла Наталія Ярова розповіла, що через надмірне користування обігрівачем – платіжки за світло отримують від 500 до 800 гривень.

У квартирах холодно, у нашому будинку немає лічильника. Однак люди отримують платіжки в повному обсязі, це дуже великі кошти,

– повідомила інша жителька багатоповерхівки Лариса Момадова.

Порив на подачі теплоносія

Між будинками 3 роки тому стався порив на подачі теплоносія. Щороку люди зверталися до комунальників щодо ремонту тепломережі, але відповідь завжди однакова – труби безгосподарські, тож відновлювати їх не будуть.



Люди зверталися до комунальників щодо ремонту / Скриншот з відео

Труби проклали та ремонтували місцеві підприємства ще до незалежності, а відколи припинили роботу – дбати про комунікації стало нікому. Ще частину труб, після зведення багатоповерхівок, будівельники взагалі не передали нікому на баланс. Наразі теплопостачальники не поспішають їх приймати на утримання. За їхніми словами, спершу ремонтом нехай займуться комунальники.

Голова правління "Черкаське хімволокно" Віктор Олексенко зазначив, що це збитки, за які не виставляють рахунки. Спочатку ремонтують ті труби, які примикають до їхніх мереж, сказав він.

Відновлення проблемних ділянок

Вирішувати проблему треба, тож комунальники повідомили, що відремонтують тепломережі та передадуть теплопостачальникам. Щороку відновлюють по декілька ділянок, але все одразу не зробити.



Людям радять принести документи на безгосподарські труби / Скриншот з відео

Начальник управління ЖКГ Андрій Наумчук зауважив, що якщо виділити 360 – 400 мільйонів, то можна все зробити за один рік, проте таких грошей нема. Тож невідомо, скільки ще часу знадобиться на ремонт усіх проблемних ділянок.

Людям радять принести до міськради документи на безгосподарські труби, які стосуються їхніх будинків. А тим, в кого уже трапились пориви – викликати фахівців теплопостачальника, щоб ті зафіксували відсутність опалення та принаймні перерахували платіжки.

У Черкасах 300 квартир опинились без опалення: дивіться відео 24 каналу



