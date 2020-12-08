Поліцейські Черкащини 8 грудня повідомили про підозру в жахливому вбивстві літньому чоловіку. За даними слідчих, пенсіонер холоднокровно вбив сусіда, із яким у нього склалися неприязні стосунки.

Слідчі зібрали достатню кількість доказів злочину, який нібито вчинив 76-річний мешканець області, повідомили у прокуратурі Черкащини. Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

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Чоловіку інкримінують умисне вбивство.

Що відомо про вбивство 70-річного чоловіка в Черкасах

За даними слідства, вбивство сталося у середині листопада. 14 листопада родичі загиблого повідомили про його зникнення, а вже за 2 доби вони ж знайшли його розчленоване тіло у підвалі багатоквартирного будинку на вулиці Надпільній у Черкасах.

Слідчі досить швидко вийшли на слід підозрюваного. Вони з'ясували, що загиблий перебував у неприязних стосунках із ймовірним вбивцею.

Через це 76-річний пенсіонер забив знайомого до смерті, а потім, намагаючись уникнути відповідальності, розпиляв його тіло. Сховати рештки жертви він не встиг.

Прокурори вимагають від суду обрати затриманому запобіжний захід у вигляди тримання під вартою.

Дивіться відео з місця вбивства пенсіонера в Черкасах: