Мешканець Черкас на своїй сторінці у соцмережах поширював матеріали із закликом змінити кордони України. Його матеріали рясніли зневажливими висловлювання щодо української державності. Чоловіка вже затримали правоохоронці.

Також жителю Черкас повідомили про підозру. Про це мовиться на сайті Черкаської обласної прокуратури.

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Відомо, що чоловік опублікував на своїй сторінці матеріали з ідеєю зміни меж території України під назвою "Скасування України призначене на травень. Олександр Роджерс".

У них були зневажливі висловлювання щодо української державності, прав українського народу і влади на займаній території, а також заклики щодо реалізації іншими державами своїх прав на території України,

– мовиться у повідомленні.

Жителю Черкас повідомили про підозру за статтею 110 Кримінального кодексу України про умисні дії, заклики й розповсюдження матеріалів із закликами до зміни кордонів України.

Якщо провину чоловіка доведуть, то йому може загрожувати: