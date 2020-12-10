Аварія за участю карети швидкої допомоги сталася вдень 9 грудня в Черкасах на перехресті вулиць Благовісної та Можайського. Медики терміново відвозили важко хвору жінку до 3 Черкаської міської лікарні, але водій вантажівки не надав їм перевагу в русі.

Про ДТП повідомила у фейсбуці прессекретар обласного центру екстреної медичної допомоги Черкащини Ірина Назарок. За її словами, внаслідок аварії фельдшер швидкої отримала черепно-мозкову травму та рану голови.

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Пацієнтку медики встигли вчасно довезти до реанімації.

Удар під час крапельниці



Водій вантажівки врізався у швидку / Фото пресслужби Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги

Згідно з офіційними даними, швидка їхала із включеним звуковим сигналом та проблисковими маячками, що зобов'язує всіх учасників руху зупинитися та терміново надати спеціальному автомобілю безперешкодно проїхати.



Водії швидкої все ж довіз пацієнтку до лікарні / Фото пресслужби Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги

Три автівки, які перебували на перехресті, пропустили медиків, але водій "ГАЗелі" поїхав далі та вдарив швидку. У її салоні в той час фельдшер намагалася поставити крапельницю пацієнтці. Стан жінки на цей момент був критичним.

Внаслідок зіткнення пацієнтка не постраждала, але працівниця центру екстреної медичної допомоги зазнала ушкоджень. Її обстежують колеги.

На місці інциденту працювали правоохоронці.