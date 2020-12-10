У Черкасах 10 грудня перед засіданням сесії під будівлею міськради зібралася група людей для проведення акції. Вони вимагали, щоб депутати не голосували за членів виконавчого комітету, якщо туди увійде представник партії ОПЗЖ.

Штовханина під Черкаською мерією

Коли учасники акції почали вчиняти протиправні дії у ситуацію втрутилися правоохоронці. Про це повідомили у Національній поліції Черкащини.

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Поліцейські забезпечують правопорядок біля міської ради, де відбувається сесійне засідання,

– зауважили у поліції.

Дивіться відео з сутичок під Черкаською міською радою:

За даними видання Zmi.ck, до сесійної зали зміг потрапити один учасник акції – ветеран АТО Олег Толмачов. Він виступив на засіданні та звернувся до новообраних депутатів із проханням не голосувати за депутата від ОПЗЖ Олега Кашка.



У Черкасах під міською радою трапилася штовханина

Хто увійшов до складу виконкому

Під час сесії депутати Черкаської міськради затвердили виконком, склад і керівників постійних комісій. Крім того, обрали секретаря міськради – депутата від "Батьківщини" Юрія Тренкіна.

Як повідомляє видання Vikka, депутати підтримали 4 із 5 запропонованих кандидатур. Зокрема, Сергія Тищенка від партії "За майбутнє", Віктора Беззубенка – ВО "Черкащани", Марину Гаркаву – "Європейська солідарність", Анастасію Чубіну від "Слуги народу".

Зауважимо, на сесії так і не підтримали обрання депутати від ОПЗЖ.

Зверніть увагу! До складу виконавчого комітету Черкаської міськради також увійдуть міський голова Анатолій Бондаренко і новий секретар ради Юрій Тренкін.