На площі Слави у Черкасах відбулося відкриття меморіального комплексу "Незламні духом". Його присв'ятили учасникам антитерористичної операції, які загинули на Донбасі.

Меморіал виконаний за унікальним ескізом. Його намалювала донька загиблого бійця Володимира Ложешнікова – Дар'я. Про це повідомили на сайті Національної поліції.

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Як обрали ескіз

Коли Дар'ї Ложешніковій було 16 років, вона перемогла в міському конкурсі. Він стосувався розробки концепції комплексу пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції на сході України.



У Черкасах відкрили меморіал пам'яті / Фото Національної поліції

Як відбувалось відкриття

На відкриття меморіалу вшанувати пам'ять загиблих прийшли представники міської та обласної влади, керівництво обласної поліції, військові та громада міста.

Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. В пам'ять про загиблих, життя яких забрали ворожі кулі, провели молебень за упокій душі померлих та відбулося покладання квітів. Героїчна слава захисників буде навіки викарбувана на сторінках історії нашої держави,

– зазначили у повідомленні.

Що відомо про Володимира Ложешнікова: коротко

Капітан міліції в запасі Володимир Ложешніков – колишній старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинністю проти особистості УКР УМВС України в Черкаській області.

У 2014 році він виконував службово-бойові завдання в зоні АТО у складі батальйону оперативного значення "Донбас" Національної гвардії України.

Загинув під час виконання обов'язків військової служби в місті Іловайськ.

Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня посмертно.

Відкриття меморіалу у Черкасах: дивіться відео