За ескізом доньки: у Черкасах відкрили меморіал пам'яті загиблим військовим на Донбасі – відео
На площі Слави у Черкасах відбулося відкриття меморіального комплексу "Незламні духом". Його присв'ятили учасникам антитерористичної операції, які загинули на Донбасі.
Меморіал виконаний за унікальним ескізом. Його намалювала донька загиблого бійця Володимира Ложешнікова – Дар'я. Про це повідомили на сайті Національної поліції.
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Як обрали ескіз
Коли Дар'ї Ложешніковій було 16 років, вона перемогла в міському конкурсі. Він стосувався розробки концепції комплексу пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції на сході України.
У Черкасах відкрили меморіал пам'яті / Фото Національної поліції
Як відбувалось відкриття
На відкриття меморіалу вшанувати пам'ять загиблих прийшли представники міської та обласної влади, керівництво обласної поліції, військові та громада міста.
Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. В пам'ять про загиблих, життя яких забрали ворожі кулі, провели молебень за упокій душі померлих та відбулося покладання квітів. Героїчна слава захисників буде навіки викарбувана на сторінках історії нашої держави,
– зазначили у повідомленні.
Що відомо про Володимира Ложешнікова: коротко
- Капітан міліції в запасі Володимир Ложешніков – колишній старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинністю проти особистості УКР УМВС України в Черкаській області.
- У 2014 році він виконував службово-бойові завдання в зоні АТО у складі батальйону оперативного значення "Донбас" Національної гвардії України.
- Загинув під час виконання обов'язків військової служби в місті Іловайськ.
- Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня посмертно.
Відкриття меморіалу у Черкасах: дивіться відео
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