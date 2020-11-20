Працівники СБУ викрили керівницю однієї з лікарень Черкас, яка нібито організувала злочинну схему на закупівлях засобів захисту для медиків. Через придбання костюмів, масок та респіраторів за завищеною ціною учасники корупційної змови нібито отримали 2,4 мільйона бюджетних гривень.

Про затримання підозрюваної в організації закупівель зі збитками для бюджету повідомили в пресслужбі СБУ. За даними слідства, жінка уклала договори з приватною фірмою з Києва.

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Згідно з документами, столична компані мала поставити лікарні засобі індивідуального захисту та протиепідеміологічних засобів на 8 мільйонів гривень.

Суттєво завищені ціни

Експертизи довели, що вартість продукції, на яку витратили гроші, виділені на боротьбу з COVID-19, були завищені щонайменше у 2 рази.

Слідчі спецслужби задокументували, що чиновниця укладала угоди без тендерних процедур, що також є порушенням законодавства.

Через схему закупівель з бюджету міста витратили 2.4 зайвих мільйони гривень. Якщо правоохоронці доведуть її провину в суді, жінці загрожує від 2 до 5 років тюрми з забороною займати певні посади після звільнення на 3 роки. Крім того, підозрювану можуть оштрафувати на суму від 4250 до 12 750 гривень.