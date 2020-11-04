Поліцейські затримали двох підозрюваних у жорстокому вбивстві мешканця одного з селищ Черкаської області, яке сталося вночі 3 листопада. На встановлення осіб зловмисників у копів пішло кілька годин.

Про розкриття жорстокого вбивства повідомили у поліції Черкащини. Саме вбивство трапилося у селі Велика Севастянівка.

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Затриманим загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Що відомо про жахливе вбивство на Черкащині

Як стверджують слідчі, повідомлення про злочин надійшло їм від медиків. Лікарі повідомили, що мешканець селища помер від отриманих після побиття травм у кареті швидкої.

За даними правоохоронців, 46-річний та двоє 24-річних сусідів конфліктували із 53-річним чоловіком напередодні трагедії. Під час сварки зловмисники побили знайомого дерев'яною палицею. Травми, які він одержав, були несумісними із життям.



Знаряддя вбивства / Фото provce.ck.ua

Всіх затримали

Вже за кілька годин копи встановили 3 учасників конфлікту. Всіх їх було затримано. Наразі поліцейські збирають додаткові докази причетності чоловіків до вбивства.

Незабаром їм оберуть запобіжний захід. Прокурори вимагатимуть арешту без права внесення застави.