На Черкащині 65-річний Віктор Юзва власноруч конструює літаки. У його колекції вже 9 таких. Перший змайстрував у 30 років. Останній назвав на честь дикого птаха – "Селезень".

Перед кожним вильотом Віктор Юзва ретельно перевіряє літак. "Селезня" йому допоміг змайструвати друг. Їм знадобився рік, найважче було налаштувати крила, повідомляє 24 канал.

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Літати Віктор Юзва хотів ще з дитинства, коли дивися на птахів. Тому вступив у льотне училище.



Віктор Юзва / Фото suspilne.media

В авіації Криму працював 45 років, однак після анексії покинув півострів і переїхав на Черкащину. Тут вже на пенсії продовжив справу життя.

Це хвороба, вона невиліковна. Коли я дивився на цих птахів – розумів, що мене не вилікуєш. Вилікують тільки польоти,

– розповів Юзва.

Політати із друзями він збирається щовихідних – зустрічаються на старих злітних смугах біля Корсунь-Шевченківського. З товаришем-пілотом навчають любити небо і корсунську молодь. Уроки безкоштовні, натомість юнаки допомагають доглядати за літальним апаратом.



На створення літака витратили 1 рік / Фото Скриншот з відео

Віктор Юзва уже випробував приблизно 50 літаків та навчив літати майже 100 учнів.