Жахлива автотроща сталася вранці 4 грудня біля міста Золотоноша Черкаської області. 22-річний водій Daewoo Lanos спрямував автівку на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Renault.

Інформація про ДТП надійшла до диспетчерів швидкої близько 10:19, повідомила у фейсбуці прессекретар обласного центру екстреної медичної допомоги Черкащини Ірина Назарок. Заявники розповіли, що після аварії в легковику без свідомості перебували 2 особи.

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Коли на місце події прибули медики, їм довелося лише констатувати смерть постраждалих.

Що відомо про жахливе зіткнення Lanos та вантажівки на Черкащині

За попередніми даними, водій легкової автівки, не впорався із керуванням на мокрій дорозі та виїхав на зустріч фурі Renault.

Оскільки Daewoo Lanos набагато нижчий за вантажівку, передня частина легковика ніяк не змогла погасити енергію від зіткнення, а люди, які перебували в салоні, отримали надсерйозні травми.



Lanos залетів під фуру на Черкащині / Фото пресслужби Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги

Допомогти 40-річному пасажиру Daewoo та його водію вже ніхто не міг.

Пасажирка вантажівки та її власник ушкоджень не отримали. Після огляду медиків вони відмовилися від госпіталізації.

На місці інциденту працювали правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людей.