У Смілі, що на Черкащині, 19 жовтня містяни протестували проти обмежень червоної зони карантину. Під стінами міської ради зібралась понад сотня мітингувальників.

Напередодні місто потрапило до червоної зони. Про це повідомляє "Суспільне Черкаси".

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Що вимагали протестувальники

Сміляни просили не закривати дитячі садки.

Підприємці ж вимагали не забороняти їм працювати.

Що каже влада

Міський голова Сміли Олексій Цибко заявив, що 19 жовтня відбудеться позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому вирішать, які саме обмеження діятимуть.

Крім того, місцева влада запевняє, що змогла домовитися, аби в місті залишились автобусне та залізничне сполучення. Однак інші обмеження червоної зони наразі у Смілі діють.

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Яка ситуація з коронавірусом у Смілі та області

Від початку пандемії у Смілі на коронавірус захворіли 1256 людей, але 509 з них вже одужали.

Проте протягом 16 – 18 жовтня у місті виявили 99 нових випадків COVID-19. Чотирьох хворих забрали до лікарні.

Сміла, Смілянський район та Канів з 19 жовтня належать до червоної зони карантину.

На Черкащині ж загалом інфікувались близько 6619 жителів області.

Понад 2,5 тисячі людей вже подолали хворобу, від ускладнень померли 69 хворих.



Протестувальники у Смілі / Фото "Суспільне"