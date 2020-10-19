На Черкащині люди протестували проти червоної зони карантину: фото
У Смілі, що на Черкащині, 19 жовтня містяни протестували проти обмежень червоної зони карантину. Під стінами міської ради зібралась понад сотня мітингувальників.
Напередодні місто потрапило до червоної зони. Про це повідомляє "Суспільне Черкаси".
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Що вимагали протестувальники
- Сміляни просили не закривати дитячі садки.
- Підприємці ж вимагали не забороняти їм працювати.
Що каже влада
Міський голова Сміли Олексій Цибко заявив, що 19 жовтня відбудеться позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому вирішать, які саме обмеження діятимуть.
Крім того, місцева влада запевняє, що змогла домовитися, аби в місті залишились автобусне та залізничне сполучення. Однак інші обмеження червоної зони наразі у Смілі діють.
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Яка ситуація з коронавірусом у Смілі та області
- Від початку пандемії у Смілі на коронавірус захворіли 1256 людей, але 509 з них вже одужали.
- Проте протягом 16 – 18 жовтня у місті виявили 99 нових випадків COVID-19. Чотирьох хворих забрали до лікарні.
- Сміла, Смілянський район та Канів з 19 жовтня належать до червоної зони карантину.
- На Черкащині ж загалом інфікувались близько 6619 жителів області.
- Понад 2,5 тисячі людей вже подолали хворобу, від ускладнень померли 69 хворих.