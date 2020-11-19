У Черкаській області кіберфахівці викрили хакера. Він віддалено встановлював програмне забезпечення для зняття інформації зі смартфонів користувачів.

Злочин організував мешканець Умані. Про це повідомили на сайті Служби безпеки України.

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Як відбувався злочин

Хакер знаходив своїх клієнтів через особисті зв'язки. Він за гроші давав їм несанкціонований доступ до смартфонів об'єктів спостереження.

Для цього зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення. Воно дозволяло:

віддалено записувати та прослуховувати телефонні розмови;

а також контролювати спілкування в популярних месенджерах.



На Чернігівщині правоохоронці зловили хакера / Фото Служби безпеки України

Правоохоронці зловили хакера за роботою

Правоохоронці задокументували, як хакер встановлював програму стеження на смартфон місцевого ІТ-фахівця, якого замовив конкурент.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку зі шкідливим програмним забезпеченням і чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність,

– зазначили у повідомленні СБУ.

Наразі в межах кримінального провадження зловмиснику повідомили про підозру.



Виявили комп'ютерну техніку / Фото Служби безпеки України

Заходи із викриття незаконних дій проводили спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.