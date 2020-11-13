У Черкасах 13 листопада провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якому розглядали питання карантину вихідного дня. Місцева влада вирішила скасувати в Черкасах ті карантинні обмеження, які уряд нещодавно запровадив.

На засіданні також були присутні підприємці, які просили не впроваджувати в місті карантин вихідного дня, пише місцеве видання 18000.

До слова Які міста відмовляються виконувати карантин вихідного дня: список

Підприємці просили дозволити працювати маленьким магазинам, закладам харчування, а також ТРЦ, площа яких буцімто може забезпечити дотримання дистанції. Мовляв, нові обмеження "вб'ють" їхній бізнес.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що "не бачить потреби" вводити такий карантин. Мовляв, проблема з коронавірусом справді є, але її потрібно вирішувати в якийсь інший спосіб.

Таким чином комісія вирішила скасувати собі низку обмежень, які раніше запровадив уряд. Таким чином у Черкасах й надалі дозволятимуть:

вільне пересування містом,

приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, зокрема на вихідних,

роботу ТРЦ,

приймати відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах,

приймати відвідувачів в інших розважальних закладах,

приймати відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення,

діяльність закладів культури,

роботу ринків.

Коротка передісторія