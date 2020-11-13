Карантин вихідного дня: Черкаси знову проти влади – скасовують майже всі обмеження
У Черкасах 13 листопада провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якому розглядали питання карантину вихідного дня. Місцева влада вирішила скасувати в Черкасах ті карантинні обмеження, які уряд нещодавно запровадив.
На засіданні також були присутні підприємці, які просили не впроваджувати в місті карантин вихідного дня, пише місцеве видання 18000.
До слова Які міста відмовляються виконувати карантин вихідного дня: список
Підприємці просили дозволити працювати маленьким магазинам, закладам харчування, а також ТРЦ, площа яких буцімто може забезпечити дотримання дистанції. Мовляв, нові обмеження "вб'ють" їхній бізнес.
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що "не бачить потреби" вводити такий карантин. Мовляв, проблема з коронавірусом справді є, але її потрібно вирішувати в якийсь інший спосіб.
Таким чином комісія вирішила скасувати собі низку обмежень, які раніше запровадив уряд. Таким чином у Черкасах й надалі дозволятимуть:
- вільне пересування містом,
- приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, зокрема на вихідних,
- роботу ТРЦ,
- приймати відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах,
- приймати відвідувачів в інших розважальних закладах,
- приймати відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення,
- діяльність закладів культури,
- роботу ринків.
Коротка передісторія
- Це вже не вперше за період пандемії коронавірусу, коли міська влада Черкас виступає проти державної влади в питаннях карантину. Вперше це трапилося ще в червні.
- Тоді Кабінет Міністрів України дозволив послаблювати карантин з 11 травня, але мерія послабила обмеження вже з 1 травня. Ініціатором був мер Анатолій Бондаренко.
- Думки в політичних колах щодо таких дій розділилися. Дехто підтримав Бондаренка, бо, мовляв, скільки можна терпіти цей карантин. Інші ж вбачають у цьому ніщо інше, крім передвиборчого піару.
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