Слідчі ДБР при підтримці працівників СБУ та прокуратури Києва 12 листопада викрили на отриманні відкату голову однієї з ОТГ на Чернігівщині. Чиновник, за даними слідчих, вимагав гроші у підприємця за укладання договору.

Про затримання політика повідомили у пресслужбі прокуратури Києва. Правоохоронці не назвали прізвища затриманого.

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Також невідомо, чи є голова ОТГ новообраним, або він ще не передав владу новому чиновнику після виборів.

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Як стверджують у прокуратурі, чиновник обіцяв підприємцю не створювати перешкод при підписанні договору про капітальний ремонт стадіону, прийняти у нього виконані роботи. Крім цього, голова ОТГ нібито гарантував представнику бізнесу отримання ним передбачених договором грошей.

За свою "роботу" він вимагав 13% від суми закупівель. Тобто 650 тисяч гривень.



Голову ОТГ на Чернігівщині затримали на гарячому / Фото пресслужби прокуратури Києва

Після отримання чиновником пакету із грошима, його затримали правоохоронці.

Чиновнику інкримінують отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі із забороною займати певні посади.

Невдовзі затриманому повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжний захід.