На Чернігівщині голову ОТГ затримали за отримання 630 тисяч хабаря: фото
Слідчі ДБР при підтримці працівників СБУ та прокуратури Києва 12 листопада викрили на отриманні відкату голову однієї з ОТГ на Чернігівщині. Чиновник, за даними слідчих, вимагав гроші у підприємця за укладання договору.
Про затримання політика повідомили у пресслужбі прокуратури Києва. Правоохоронці не назвали прізвища затриманого.
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Що відомо про хабар голови ОТГ на Чернігівщині
Як стверджують у прокуратурі, чиновник обіцяв підприємцю не створювати перешкод при підписанні договору про капітальний ремонт стадіону, прийняти у нього виконані роботи. Крім цього, голова ОТГ нібито гарантував представнику бізнесу отримання ним передбачених договором грошей.
За свою "роботу" він вимагав 13% від суми закупівель. Тобто 650 тисяч гривень.
Голову ОТГ на Чернігівщині затримали на гарячому / Фото пресслужби прокуратури Києва
Після отримання чиновником пакету із грошима, його затримали правоохоронці.
Чиновнику інкримінують отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі із забороною займати певні посади.
Невдовзі затриманому повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжний захід.
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