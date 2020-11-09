Конфлікт, який закінчився стріляниною, стався 9 листопада на пилорамі одного з сіл Городнянського району Чернігівщини. За підозрою у вчиненні злочину затримали 38-річного місцевого мешканця.

Чоловік нібито діяв з хуліганських мотивів, повідомили у поліції Чернігівської області. Сам затриманий провину у скоєному визнає.

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Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Що відомо про стрілянину на Чернігівщині

За даними слідства, 38-річний мешканець села був нетверезим, коли прийшов до пилорами. З працівниками цього підприємства чоловік нібито конфліктував.

Він дістав мисливську рушницю "Сайга" та здійснив кілька пострілів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Затримали його бійці групи реагування поліції.

Батьківська зброя

Як стверджує сам підозрюваний, рушниця належала його загиблому батькові. З часу його смерті пройшло понад 20 років і ніхто "Сайгою" нібито не користувався. Тож, оскільки затриманий не є офіційним власником рушниці, чоловіку можуть інкримінувати ще й нелегальне збереження зброї.

Наразі ж чоловіку загрожує до 7 років тюрми.