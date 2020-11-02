Чергова жахлива аварія за участю працівника прокуратури сталася на Чернігівщині вранці 2 листопада поблизу селища міського типу Березна. Правоохоронець-власник елітного авто Acura вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся із "ВАЗ".

Внаслідок удару водій та пасажирка старенької "дев'ятки" загинули на місці аварії. Водія іномарки затримали слідчі, повідомляють у ДБР.

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Ним виявився не рядовий правоохоронець, а керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівщини.

Авто без номерів

Судячи з фотографій, які опублікували представники Державного бюро розслідувань, після ДТП водій Acura зняв номерні знаки. Принаймні ніяких фізичних пошкоджень на задній частині його авто не було, а машина була без них.



Елітна Acura без номерів / Фото пресслужби ДБР

Так часто роблять представники органів, які скоїли ДТП та намагаються уникнути покарання.

Від 5 до 10 років тюрми, якщо посадять

У ДБР стверджують, що затримали підозрюваного у скоєнні аварії. Йому незабаром повідомлять про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинила загибель кількох осіб.



Водій та пасажирка "ВАЗу" загинули миттєво / Фото пресслужби ДБР

Крім того, слідчі готують клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Якщо суд визнає його провину, прокурору загрожує від 5 до 10 років тюрми. Втім, зазвичай працівникам правоохоронних органів вдається зам'яти справу та уникнути покарання.



Удар був значної сили / Фото пресслужби ДБР