Просте українське село, де можна послухати цвіркунів і пташок, помилуватися прекрасним палацом XVIII століття. Знаєте де це? Качанівка на Чернігівщині входить до складу амбітної об'єднаної громади.

Палац у Качанівці заснований в 1770-х роках. Нині він – національний заповідник. Детальніше про це – у програмі "Де це?" на 24 каналі.

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Маєток відомих меценатів

В Україні це єдина подібна садиба, яка збереглася у комплексі – з усіма приміщеннями, інтер'єрами і ландшафтним парком. Маєток належав родині відомих меценатів Тарновських.

Там гостювали і надихалися багато тогочасних митців:

Тарас Шевченко;

Микола Гоголь;

Михайло Глінка та багато інших.

Те мальовниче місце – колишній Ічнянський, а тепер Прилуцький район Чернігівщини. У 2015 році Качанівка увійшла до складу першої в області об'єднаної громади, приєднавшись до сусіднього селища – Парафіївки, хоча це було непросто.



Маєток Тарновських / Скриншот з відео

Об'єднання громади

Голова Парафіївської громади, яка була ініціаторкою її створення – Валентина Карпенко. Вона пояснила, що в Ічнянському районі було 79 населених пунктів, і для ефективної роботи громади цього було б забагато.

Ми заявили, що хочемо створити громаду. Ще й перші. І скрізь – нам палки в колеса, скрізь з великою трудністю відстоювали свою позицію, але нарешті ми створилися,

– зазначила Карпенко.

Парафіївська територіальна громада утворилася в жовтні 2015 року. Вона об'єднала 5 сільських рад, а це – 18 населених пунктів і 5,5 тисяч населення. Зі створенням громади, усі ті люди ледь не залишилися без медичної допомоги.

"Ми в серпні 2015 року об'єдналися, а десь за місяць зібралась районна рада і лікарню Парафіївську, яка мала статус районної, вони своїм рішенням ліквідували. Ми залишилися без медицини", – сказала голова громади.



Парафіївська сільська територіальна громада / Скриншот з відео

Виправдати перед людьми закриття лікарні місцева влада не змогла б жодною реформою. Це могло зневірити людей і суттєво погіршити умови проживання в селищі. Тож Парафіївка сприйняла рішення району як виклик і вирішила вибудувати у своїй громаді свою систему охорони здоров'я.

Центр медико-санітарної допомоги

У приміщенні раніше була районна лікарня, а коли її ліквідували, громада одразу ж створила власний Центр медико-санітарної допомоги. Мешканці навряд чи помітили якісь зміни, хіба на вивісці – була лікарня, став медичний центр.

Це дало можливість зберегти колектив. Не пройшло скорочення, ми на роботу забрали всіх медичних працівників,

– сказав директор КП Парафіївський центр первинної медико-санітарної допомоги Валентин Бурч.

Бюджет громади не зміг дозволити собі утримувати профільних лікарів вторинної ланки, бо це дорого. Але тут вигадали, як компенсувати пацієнтам незручності через добирання до медиків у місті.

► Якщо сімейний лікар направив пацієнта на консультацію до хірурга-невропатолога, або на стаціонарне лікування, то пацієнтів безкоштовно доправили на вторинну ланку.

Зараз система охорони здоров'я громади виглядає так.

Центру медико-санітарної допомоги підпорядковуються 2 амбулаторії: у Парафіївці та Іваниці та 4 фельдшерсько-акушерських пункти в інших селах.

В обох амбулаторіях приймають сімейні лікарі та працюють денні стаціонарні відділення (Парафіївка – 15 ліжок, Іваниця – 10).

Додатково вирішили, що бодай 1 амбулаторія повинна працювати цілодобово, в режимі швидкої допомоги. Зваживши, віддали це більш віддаленій територіально амбулаторії в Іваниці.



Цілодобова амбулаторія / Скриншот з відео

Цілодобова амбулаторія

Звісно, це не надсучасна лікарня, і вона далеко не ідеальна. Там старенькі ремонти і меблі та багато типових для української медицини проблем. Але важливіше інше – лікарню зуміли зберегти. І тепер поступово можуть думати про її розвиток.

З того, чим вже готові хвалитися – у закладі побільшало сучасних технологій. Віднедавна консультацію районного чи обласного кардіолога у Парафіївці можна отримати дистанційно. Також не в кожному селі можна побачити лабораторію з цифровими аналізаторами. Аналізи для мешканців громади – безкоштовні.

У 2019 році закупили гематологічний і біохімічний аналіз, де людина може прийти і зробити аналіз крові повністю і біохімію. За лікарями закріплені медичні автомобілі, тож вони мають можливість виїжджати на виклики. Першим часом пацієнтів і самих медиків дивувало те, що за бензин їм платити не треба.

Додатковий виклик для лікарів

Додатковим викликом для лікарів цього року стала пандемія COVID-19. Розуміючи загрозу, амбулаторії громади перевели на протиепідемічний режим роботи ще з лютого 2020 року, навіть до запровадження відповідних вказівок Міністерства охорони здоров'я.



Система охорони здоров'я Парафіївки / Скриншот з відео

Вибухи на військовому арсеналі

Ефективність налагодженої роботи змогли перевірити у 2018 році в екстремальних умовах. Тоді прогриміли вибухи на військовому арсеналі в Ічні.

Коли восени 2018 року вибухали Ічнянські військові склади Парафіївська громада приймала у себе потерпілих і так вийшло, що саме до цієї лікарні, яку перед цим в районі закрили довелося евакуювати хворих з районної лікарні.

У Парафіївці було облаштовано головний штаб рятувальників.

В селищі посилили заходи безпеки, пункти евакуації облаштували у школі, двох садочках, будинку культури та амбулаторіях.

Перевірку боєм тоді пройшли успішно. І от здавалося б – коли система нарешті працює, вдалося зберегти лікарів і налагодити усі процеси, Парафіївка вирішила: цього мало. Громада взяла новий виклик і вирішила побудувати повністю нову амбулаторію сімейної медицини.

Нова амбулаторія сімейної медицини

Амбулаторію збудували з нуля за пів року. Там витримані усі вимоги та стандарти для медичних закладів. Приміщення одноповерхове, тож повністю безбар'єрне. Зараз там ще тривають останні роботи, але вже за кілька місяців туди переїдуть працювати сімейні лікарі громади. Будівництво обійшлося у 8 мільйонів гривень.

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Ось так поволі Парафіївська громада, долаючи виклики, показує іншим приклад, як можна спочатку відстояти своє право на існування, потім – на медичне забезпечення для своїх мешканців. Коли наступного разу опинитеся неподалік Качанівки – будете знати більше про ці мальовничі місця .