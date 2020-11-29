У Чернігівські області пасажир викрав автомобіль Renault Kangoo у таксиста. Однак під час втечі врізався в дерево і загинув.

Таксист приїхав за викликом 28 листопада на вулицю Дніпровську у Чернігові. Про це повідомляє пресслужба поліції в області.

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В авто сів 33-річний чоловік і попросив зачекати ще на дівчину. Однак через декілька хвилин він за допомогою скляної пляшки вдарив водія по голові, викинув його з авто, а сам сів за кермо і втік.



Чоловік викрав авто таксиста і загинув / Фото поліції

Поліція одразу оголосила план перехоплення. Через декілька годин автівку помітили на виїзді з міста. Правоохоронці вимагали крадія зупинити автівку, однак, той продовжував рухатись на великій швидкості.

У містечку Михайло-Коцюбинське чоловік не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці.



Від отриманих травм правопорушник загинув на місці / Фото "Оперативний"