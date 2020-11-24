Громадянин однієї з пострадянських країн займався активною агітацією людей до боротьби з представниками нацменшин у Чернігові. 24 листопада його затримали.

Зловмисник активно намагався створити осередок "агітаторів агресивної війни", повідомили в СБУ. Він належав до створеного в Росії радикального угрупування.

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Наразі слідчі встановлюють, чи мав зловмисник зв'язки з російськими спецслужбами.

Чим займався проросійський пропагандист

За даними правоохоронців, затриманий активно розповсюджував у соцмережах всілякі матеріали про "домінування слов'янської держави" над іншими народами та націями, фактично закликав до дискримінації нацменшин.

Знайшли зброю

Під час обшуків у квартирі іноземця оперативники вилучили дві вогнепальні рушниці, якими чоловік володів без дозволу. Також у нього знайшли чималу кількість ножів, арбалет, заборонену літературу та папери з доказами злочинної діяльності.

Оперативними СБУ вилучили у чоловіка комп'ютер та іншу техніку, на якій були речові докази його провини.



Іноземець зберігав холодну та вогнепальну зброю / Фото пресслужби СБУ

Як покарають пропагандиста

Затриманому інкримінують публічні заклики до агресивної війни. Якщо суд визнає його провину, йому загрожує до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або до 3 років позбавлення волі.

Чи намагатимуться правоохоронці притягнути його до відповідальності за зберігання зброї, невідомо.



Затриманому інкримінують лише заклики до агресивної війни / Фото пресслужби СБУ