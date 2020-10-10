В житловому будинку Чернігова стався вибух. Внаслідок спалаху постраждав 11-річний хлопець. Його шпиталізували до опікового відділення обласної лікарні.

До поліції Чернігова 9 жовтня 2020 року надійшло повідомлення про вибух у будинку на краю міста. Про це повідомили на сайті Національної поліції.

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Вибух стався в садовому товаристві "Зоря". Внаслідок нього постраждав 11-річний хлопець.

За викликом на місце події оперативно прибуло 2 пожежно-рятувальних відділення у складі 3 одиниць техніки та 12 чоловік особового складу. На час їхнього прибуття дачний будинок був повністю зруйнований. 11-річна дитина з опіками різного ступеня знаходилась біля житлового будинку. Його було передано медикам, які каретою швидкої допомоги доставили його до обласної лікарні,

– зазначив речник управління ДСНС в Чернігівській області Олександр Івченко.

Зі слів дитини, у приміщенні відчувався різкий запах газу, а після того, як він увімкнув світло, пролунав вибух. Від будинку залишились лише руїни. Дитину з опіками відвезли до лікарні. Важкість його стану зараз встановлюють медики.



Трагедія у Чернігові / Фото ДСНС України в Чернігівській області



Вибух у житловому будинку Чернігова / Фото ДСНС України в Чернігівській області



Внаслідок вибуху в Чернігові постраждала дитина / Фото ДСНС України в Чернігівській області