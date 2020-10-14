У першій половині дня 14 жовтня 32-річний чоловік випав із вікна власної квартири у Деснянському районі Чернігова. Від отриманих травм він загинув у лікарні.

Постраждалим, який отримав смертельні травми внаслідок падіння з висоти, виявився секретар територіальної виборчої комісії Павло Булига, повідомляє "Суспільне".

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Факт загибелі чоловіка підтвердила спікер міського відділу поліції Наталія Слабеняк. За її словами, поліція встановлює всі обставини смерті секретаря ТВК.

Що відомо про загиблого

За даними громадянської мережі "ОПОРА", місяць тому Булигу обрали секретарем територіальної виборчої комісії за квотою обласного осередку "Батьківщини". Втім, нещодавно члени ТВК скаржилися на ефективність роботи секретаря, а також пропонували його замінити.

Відомо, що загиблий також входив до виборчої комісії під час президентських виборів. Тоді він був довіреною особою Юлії Тимошенко.

У "Батьківщині" на загибель свого колеги поки що не відреагували.

Вбивство, самогубство чи нещасний випадок

Що саме сталося вранці 14 жовтня, коли чоловік випав з вікна, встановлюють слідчі. За протоколами їм доведеться перевірити всі варіанти подій.