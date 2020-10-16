Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, який отримав позитивний результат тесту на коронавірус, був на засіданні уряду. Усіх міністрів закликають перевіритися на наявність недуги.

Олексій Чернишов був присутнім на засіданні Кабінету Міністрів 13 жовтня. Про це в коментарі Укрінформу повідомив міністр Олег Немчінов.

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Під час засідання уряду всі перебувають у масках, зберігаючи необхідну соціальну дистанцію. Окрім цього, всім урядовцям буде запропоновано здати тест на COVID,

– зазначив Немчінов.

Видання з посиланням на власні джерела також пише про COVID-19 у ще одного міністра. Крім того, недугу підозрюють у ще одного з урядовців.

Що відомо про коронавірус у Чернишова

Раніше у мережі він повідомив про позитивний тест на COVID-19. Міністр почувається добре, однак 14 днів перебуватиме на самоізоляції. Роботу він продовжить, хоча й у дистанційному режимі.

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